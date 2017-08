Innsbruck-Land – „Einen so breiten partizipativen Prozess hat es in der SPÖ-Bezirksorganisation noch nicht gegeben“, sagt Georg Dornauer, SPÖ-Spitzenkandidat im Bezirk Innsbruck-Land bei den Landtagswahlen 2018. Gemeint ist eine „Sommertour“, die in den kommenden Wochen durch alle 65 Gemeinden des Bezirks führt, beginnend am Samstag in Hall. Dabei wolle die SPÖ in der Bevölkerung Anliegen und Ideen einholen – auch in Form einer Befragung. Besonders brisant seien Themen wie Kinderbetreuung und Öffi-Verkehr im ländlichen Raum oder der „Dauerbrenner“ Wohnkosten: Um „gehortetes Bauland“ zu mobilisieren, könnte sich Dornauer etwa vorstellen, „die Möglichkeit entschädigungsloser Rückwidmungen zu prüfen“, wenn zehn Jahre lang nicht gebaut wird.

Ursprünglich hatte Dornauer auch Koalitionspräferenzen für die Zeit nach den Nationalratswahlen abfragen wollen, durch den „Kriterienkatalog“ der Bundespartei für den Umgang mit der FPÖ sei hier nun aber „der Rahmen abgesteckt“. (md)