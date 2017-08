Von Alexander Paschinger

Imst – „Mir ist eine Tempobeschränkung von 60 km/h lieber als ein totales Motorradverbot wie bei uns am Kesselberg“, meint ein bayrischer Motorradfahrer an der Ausweiche am Hahntennjoch. Im Moment sei ihm eh zu viel Verkehr: „Ich rauche einmal eine, dann fahre ich weiter.“ Derweil hält ein Biker-Paar aus Hessen an, lässt sich auf der Maschine in der Bergkulisse fotografieren. „Es gibt ja solche und solche“, meint der Mann. „Wir genießen die Landschaft“, ergänzt seine Frau am Sozius.

Seit wenigen Wochen gilt auf der Imster Seite des Hahntennjochs auf einer Länge von knapp zwölf Kilometern ein 60er. Gleich anschließend an den „Lärm“-30er der Lehngasse geht es hier, ab dem Weiderost am Rastbühel, „in erster Linie um Sicherheit“, sagt der stellvertretende Imster Bezirkshauptmann Andrea­s Nagel­e. Gestützt wird das Tempolimit durch ein Gutachten. „Wobei wir die Strecke zwischen Rastbühel und Linserhof noch hineinreklamiert haben“, so Nagele. Und zwar im Sinne der Sicherheit für Spaziergänger und Schwammerlsucher an der stark frequentierten Bikerstrecke.

Wie berichtet, wurde im Oktober beim TT-Forum zum Thema Motorradverkehr in Weißenbach der Ruf nach Tempobeschränkungen laut. Der 60er auf Imster Seite steht zumindest in zeitlicher Nähe zu dieser Forderung. „Wir schauen uns jetzt die Auswirkungen dieses Tempolimits bis zum Herbst an“, erklärt Nagele, „dann wird evaluiert.“ Dann werde entschieden, ob diese Beschränkung über den Pass hinweg ausgedehnt wird. Noch habe er keine Erfahrungsberichte der Polizei. Er geht jedoch davon aus, „dass das Hahntennjoch weiterhin seitens der Exekutive sehr gut überwacht bleibt“.

„Wir haben einen 60er von Elmen aus auf rund einem Kilometer am Anstieg zum Hahntennjoch eingeführt“, erklärt der Baubezirksamtsleiter in Reutte, Wolfgang Haas, die dortige Situation. Danach wirken im Bschlaber Tal ohnehin einige 30er- und 50er-Beschränkungen.

Sehr zufrieden zeigt sich der Verkehrsreferent der Stadt Imst, GR Heini Gstrein: „Ich hab mir das angeschaut. Für Autos ist ohnehin ein 60er schnell genug. Und wenn die Motorradfahrer sich auch an das Limit halten, dann wird das ein Sicherheitsgewinn für alle Verkehrsteilnehmer“, blickt er besonders auch in Richtung der Radler am Joch.