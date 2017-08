Innsbruck – Rund 700 der Ende 2016 von der Buwog an den Immobilienfonds Jargonnant Partners (JP) verkauften 1146 Wohnungen befinden sich in Innsbruck. Wegen der auf drei Jahre zurückreichenden Anhebung des Mietzinses auf 3,75 Euro/m² gab es in den vergangenen Tagen heftige Debatten. JP verteidigte die Erhöhung der bestehenden Mini-Mieten, weil bisher teilweise nur fünf Euro für die gesamten Wohnungen verlangt wurden. Seinerzeit hat sie die 2004 privatisierte staatliche Wohnbaugesellschaft mit Steuergeld errichtet, die Mieten waren dementsprechend günstig.

Stadt Innsbruck und die gemeinnützige Baugesellschaft Neue Heimat haben sich ebenfalls um den Kauf bemüht, das Portfolio von leistbarem Wohnraum sollte vergrößert werden. „Gerade deswegen ist die Stadt vehement dafür eingetreten, die Buwog-Wohnungen über eine Bietergemeinschaft anzukaufen. Wir konnten aber mit dem internationalen Immobilienfonds preislich nicht mithalten“, betonen Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck) und Wohnbaustadtrat Andreas Wanker (VP). JP hat mehr als 120 Millionen Euro hingeblättert.

Weil der Fonds, so die Stadtpolitiker, auf Gewinnmaximierung ausgelegt sei, mache er jetzt den Höchstmietzins und Nachzahlungen geltend. Sie verweisen allerdings auch auf die Mietzinsbeschränkung für die gemeinnützigen Wohnungen. „Diese Mietzinsbeschränkung gilt grundsätzlich auch für private Käufer leer stehender Buwog-Wohnungen.“ Höhere vereinbarte Mieten wären in der Regel unzulässig und müssten an den Mieter zurückbezahlt werden. Oppitz-Plörer und Wanker: „Dies unterliegt schließlich dem Grundsatz: einmal gemeinnützig, immer gemeinnützig.“

Die Stadt geht davon aus, dass die Wohnungen deswegen nicht den für den Immobilienfonds erwarteten Gewinn abwerfen werde, „weil ihm bei Mietzinserhöhungen und Nachforderungen rechtlich die Hände gebunden sind“. Daraus leiten Oppitz-Plörer und Wanker auch die Hoffnung auf eine neuerliche Chance für die Landeshauptstadt ab. „So gesehen können wir uns auch vorstellen, dass der Fonds Wohnungen der Stadt zu gemeinnützigen, sozial verträglichen Konditionen anbietet.“

Wegen des Erwerbs der Wohnungen weist die „JP Tirol GmbH & Co. KG“ für das Jahr 2016 einen Verlust von 126.175 Euro aus. Dazu heißt es in der Bilanz: „Das negative Eigenkapital ist auf nicht zu aktivierende Aufwendungen im Zusammenhang mit der Anschaffung von Mietobjekten – Zugang im ersten Halbjahr 2017 – zurückzuführen.“ Aufgrund der mit den Mietobjekten verbundenen gesicherten Erträge (...), den untergeordneten Fremdkapitalkosten und der erwarteten Abschreibung geht die Geschäftsführung von einem baldigen Ausgleich des negativen Eigenkapitals aus.

Die jetzt intensiv diskutierte Mieterhöhung dürfte ein Teil davon sein. Es handelt sich um Personen, die später in Mietverhältnisse, die vor dem 1. März 1994 bestanden haben, eingetreten sind. Die Buwog hatte darauf verzichtet, die Miete anzuheben. (pn)