Von A. Heubacher und P. Nindler

Innsbruck – „Die können sich ihre Wahl selber schlagen“, meinte gestern ein Vertreter des Arbeitnehmerflügels. Der AAB überlege, keine Wahlbeisitzer bei der Nationalratswahl zu stellen. Das wäre bitter, denn der Arbeitnehmerbund stellt die Mehrheit der Wahlbeisitzer und die sind – nach der Wahlanfechtung bei der Bundespräsidentenwahl – ohnehin schwer zu finden.

Von einer solchen Drohung will AAB-Chefin, Landesrätin Beate Palfrader, nichts gehört haben. „Das ist mir neu.“ Auch gestern noch zeigte sich Palfrader verärgert. Der Arbeitnehmerflügel sei nicht seinem Gewicht entsprechend auf der Landesliste zur Nationalratswahl repräsentiert. Wie sich das auf die Mobilisierung der AAB-Funktionäre auswirkt, lässt Palfrader offen. „In welcher Form wir mitarbeiten, wird dann schlagend, wenn der Wahlkampf tatsächlich startet.“ Grundsätzlich sei der AAB ein Teil der ÖVP. „An einem guten Abschneiden bei der Wahl sind wir deshalb natürlich interessiert.“

Wie berichtet, zogen am Montag drei AABlerinnen ihre Kandidatur auf den Landes- und Regionalwahlkreislisten zurück – aus Protest. Statt auf Platz zwei der Liste, landete die AAB-Vertreterin, Landtagsabgeordnete Bettina Ellinger, auf Platz drei und damit auf so gut wie aussichtsloser Stelle, um in den Nationalrat einzuziehen. Spitzenkandidatin wurde die ehemalige Stabhochspringerin Kira Grünberg. Die Landespartei platzierte statt Ellinger die jetzige Nationalrätin Elisabeth Pfurtscheller auf Platz drei. Das besänftigt AAB-Chefin Palfrader nicht. Pfurtscheller sei Chefin des Frauenbundes und als solche berücksichtigt worden. Die Verärgerung im AAB habe nichts mit Kira Grünberg als Person zu tun, sondern damit, dass der AAB schlecht vertreten sei, sagt Palfrader. „Kira ist dafür nicht verantwortlich.“

Wer dann? Platter oder Kurz? Die Frage mag Palfrader so nicht beantworten. Bundesparteichef Sebastian Kurz habe das Pouvoir erhalten, die Bundesliste zu erstellen, Landesparteichef Günther Platter in Absprache mit Kurz die Landesliste. „Die Irritationen hätten vermieden werden können, wenn innerhalb der Gremien besser kommunziert worden wäre“, sagt Palfrader. Sie sieht den Arbeitnehmerflügel gegenüber dem Bauern- und dem Wirtschaftsbund benachteiligt. Noch gebe es die bündische Struktur in der ÖVP. „Und solange es die gibt, wird sie wohl für alle Bünde gleich gelten müssen.“

Dass jetzt im Nationalratswahlkampf alles türkis ist, Bünde zurückgedrängt werden sollen und weiblich, jung und unter 40 ein Startvorteil ist, sorgt nicht nur im AAB, sondern auch beim Bauernbund für Stirnrunzeln. Alles neu sei nett, aber laufen täten die altgedienten Funktionäre lieber für bekannte Gesichter, sagt ein Bauernbündler. Mit der Nominierung Grünbergs seien auch nicht alle im Bauernbund glücklich.

Kein Blatt vor den Mund nimmt sich der Bürgermeister von Kira Grünbergs Heimatgemeinde Kematen, Rudolf Häusler. Er ist auch ÖVP-Ortsparteiobmann. „Wir wurden nicht einmal informiert, dass Grünberg Spitzenkandidatin für die Tiroler ÖVP ist. Obwohl ich ein kleiner Funktionär bin, pflegt man bei uns schon den Umgang des Miteinanders.“ Seinen Unmut hat Häusler auch schriftlich bei ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger deponiert. Häusler zählt sich noch zur „alten ÖVP“: „Aber wir halten dabei Kontakt zur Basis“, kann er sich einen Seitenhieb auf die neue Kurz-Bewegung nicht verkneifen.

Er, sagt Häusler, sei einigermaßen überrascht über Kira Grünbergs Kür gewesen. „Eine tolle Sache für sie.“ Aber auch die ÖVP neu sollte nicht vergessen, dass es für eine erfolgreiche Wahlkampagne ein Miteinander benötige. „Und dazu gehören schließlich auch die altgedienten Funktionäre, die seit Jahren für die Partei laufen.“ Detail am Rande: Im Zusammenhang mit dem behindertengerechten Umbau von Grünbergs Zuhause (Denkmalschutz) gab es 2015 intensive Verhandlungen zwischen der Gemeindeführung und der Familie Grünberg.