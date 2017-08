Von Eva-Maria Fankhauser

Vomp, Schwaz – Es sind die typischen Themen, die auf der Liste der Sozialdemokraten des Bezirkes Schwaz stehen. Es geht um Wohnen, Verkehr, Kinderbetreuung und den Arbeitsplatz. Ein bisschen unkonkret. Das findet die Partei auch selbst, und um bereits jetzt die Werbetrommel für die Landtagswahlen 2018 zu rühren, hat sie sich einen persönlichen Weg ausgesucht.

Unter dem Titel „Ratsch ma“ tourt sie durch den Bezirk. Acht Termine stehen fest – u. a. Schwaz, Vomp, Terfens, Jenbach, Weer und einmal quer durchs Zillertal. Bei ihren Stopps will die Partei nicht nur ihre Spitzenkandidatin für den Bezirk – Elisabeth Fleischanderl – in den Vordergrund rücken, sondern auch mit den Leuten vor Ort ins Gespräch kommen.

„Unser Ziel ist es, 500 Kontakte zu knüpfen und daraus dann 99 Ideen für unser Wahlprogramm zu bilden“, sagt Fleischanderl. Man wolle den Leuten kein fixfertiges Programm vorlegen, sondern das aufgreifen, was den Leuten unter den Nägeln brennt. Auf die Frage, ob es möglich sei, sehr lokale Themen auf Landesebene zu lösen, antwortete die junge Politikerin: „Es geht darum, Rahmenbedingungen zu schaffen.“ Zudem müsse man bei diversen Themen unterscheiden, wo die Betroffenen leben. „Etwa bei Mobilität, Wohnen und Arbeiten muss man differenzieren, ob man am Land oder etwa in Innsbruck wohnt“, erklärt sie. Rückendeckung und Unterstützung erhält sie vor allem vom Vomper GV Hubert Scheiber.

In Vomp sei laut ihm das Thema Pflege sehr wichtig. „Nicht jeder will in ein Pflegeheim. Es muss Möglichkeiten geben, damit die Leute auch zu Hause alt werden können“, sagt er.