Außerfern – Eine Dreiviertelmillion Euro wird in den Aus- und Neubau der Sportinfrastruktur im Außerfern investiert. Unterstützung erhalten die Sportvereine und Gemeinden dabei vom Land Tirol. „Das Sportangebot hat eine große Bedeutung für das Freizeitverhalten und das Vereinsleben in einem Ort. Die Sportinfrastruktur ist vielfach die Basis für ein funktionierendes Vereinsleben. Deshalb unterstützen wir die Sportmöglichkeiten in den Dörfern nach Kräften“, erklärt Sportreferent LHStv. Josef Geisler. Über die Sportförderung fließen im heurigen Jahr rund 87.000 Euro in die Verbesserung bestehender Anlagen und die Schaffung neuer Sportangebote im Bezirk Reutte.

Die größte Investition tätigt die Gemeinde Stanzach mit der Sanierung und Erweiterung des Sportvereinsgebäudes, gefolgt vom Segelflugverein Außerfern mit der Modernisierung des Flugplatzes in Höfen. Die Gemeinde Nesselwängle baut den Tennisplatz in einen multifunktional nutzbaren Sportplatz um, und in Reutte wird das Tennis-Clubgebäude saniert. Weiter verbessert wird zudem der Stockplatz des Zweigvereins Eisschießen der Sport- und Bergfreunde Pflach. „Das Sportangebot für die Bevölkerung im Bezirk wird damit noch besser. Vielfach bringen sich die Mitglieder der Sportvereine sowohl mit Know-how als auch mit ihrer Arbeitskraft selbst ein“, bedankt sich Geisler für das tägliche Engagement.

Abseits von Groß-Events fließen jährlich 8,5 Mio. Euro Landesgelder in Vereine und Verbände, den Sportnachwuchs, Veranstaltungen und Sportstätten. (TT)