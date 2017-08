Innsbruck – Vorwärts Tirol – das ist eine lange Geschichte. Nach dem Einzug in den Landtag nach der Landtagswahl am 28. April 2013 mit vier Mandaten hat sich die Partei von seinerzeit Ex-LR Anna Hosp und Innsbrucks BM Christine Oppitz-Plörer heillos zerstritten. Es gab unzählige Einigungsversuche. Eine Abgeordnete wurde zuerst ausgeschlossen. Seit Februar 2015 ist „Vorwärts Tirol“ nicht mehr im Landtag vertreten. Klubchef Hans Lindenberger, Maria Zwölfer und Josef Schett setzten den finalen Schritt in einer jahrelangen Auseinandersetzung um Macht und Geld: Sie haben sich von ihrer Partei getrennt und eine neue namens „Impuls“ gegründet. Der Haken war schon damals: Nach dem 2012 beschlossenen Tiroler Parteiförderungsgesetz muss die Mehrheit der Klubmitglieder auch die Parteiförderung beantragen. Für 2016 haben die unter „Impuls“ firmierenden Ex-Vorwärts-Mandatare mit Rückendeckung des Landtags das nicht mehr getan. 746.000 Euro wurden so nicht abgerufen, ihre alte Partei ging leer aus. Obwohl sich die Mandatare zuvor schriftlich dazu verpflichtet hatten, die Förderung für ihre Ex-Partei abzurufen.

Vorwärts-Parteichef Hansjörg Peer hat darum gekämpft, „weil man uns handlungsunfähig gemacht hat“. Doch sowohl vor dem Innsbruck Landesgericht als auch vor dem Oberlandesgericht Innsbruck blitzte er ab. Doch Peer gab nicht auf. Er zog vor den Obersten Gerichtshof. Zwischenzeitlich wiederholte sich das Prozedere für die Parteiförderung 2017. Und jetzt der Knalleffekt: Der Oberste Gerichtshof kippte die Entscheidungen: Vorwärts steht die Parteiförderung als Wählergruppe nach wie vor zu. Hans Lindenberger, Maria Zwölfer und Josef Schett müssen 570.700 Euro jetzt selbst zahlen und auch 80.000 Euro an Anwaltskosten berappen. Der Oberste Gerichtshof begründete seine Entscheidung damit, dass der im Tiroler Parteienfördungsgesetz „zum Ausdruck kommende Wählerzuspruch sich nicht notwendigerweise dadurch ändern“ müsse, dass sich später die Abgeordneten von der politischen Partei abwenden. Es wird auf das Versteinerungsprinzip der bei der Landtagswahl angetretenen Wählergruppe verwiesen.

In einer ersten Reaktion zeigte sich Vorwärts-Chef Hansjörg Peer gegenüber Tiroler Tageszeitung Online erleichtert über das Urteil. „Auch für 2017 steht uns die Parteiförderung zu“. Das habe man immer schon so behauptet, aber leider von den Tiroler Gerichten nicht recht bekommen. Weil die Antragsfrist für 2017 bereits verstrichen ist, müssen Lindenberger, Schett und Zwölfer auch heuer die Parteiförderung von 750.000 Euro aus ihrer eigenen Tasche bezahlen. Dazu Peer: „Dem Steuerzahler entsteht dadurch kein Schaden.“ (pn)