Das Land hat Freitag den Vertrag mit der Rektorin der privaten Universität des Landes UMIT in Hall, Sabine Schindler, um drei weitere Jahre verlängert. Schindler war bisher auch Vizerektorin für Forschung an der Uni Innsbruck. Diese Funktion wird sie jetzt vereinbarungsgemäß abgeben und nunmehr zu 100 Prozent an der UMIT tätig sein. Bisher war sie zu 50 Prozent an der UMIT angestellt. „Sie wird ihre erfolgreiche Arbeit weiterführen und die UMIT für die Zukunft noch besser aufstellen und mehr nachgefragte Studienangebote ins Programm nehmen“, betont Wirtschafts-LR Patrizia Zoller-Frischauf (VP).

Für die Bewerbung um dritte Olympische Winterspiele 2026 spricht sich der stellvertretende SPÖ-Chef Georg Dornauer aus. Die bisherige Vorgangsweise der Landesregierung und der Stadt Innsbruck bezeichnet er als objektive und informative Darstellung von Möglichkeiten und Herausforderungen. „Innsbruck/Tirol hätte das Potenzial, Vorreiter für moderne, nachhaltige sowie sozial und wirtschaftlich verträgliche Olympische sowie Paralympische Spiele zu sein“, ist Dornauer überzeugt. (pn)