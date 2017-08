Innsbruck – Wer zahlt jetzt rückwirkend die Parteiförderung an Vorwärts Tirol von 740.000 Euro im Jahr? Diese Frage wird in den nächsten Tagen politisch heiß diskutiert werden. Die Mutterpartei von Impuls Tirol erhält nämlich seit 2016 keine Parteiförderung mehr. Weil der neue Impuls-Landtagsklub unter Hans Lindenberger nicht mehr darum angesucht hat. Und weil auch der Landtag dagegen war, dass eine Partei ohne Mandatare Parteiförderung erhält. In einer zivilrechtlichen Vereinbarung hatten sich Lindenberger, LA Josef Schett und LA Maria Zwölfer aber dazu verpflichtet.

Nach einer höchst interessanten Anfrage im Vorfeld der Abspaltung der drei Abgeordneten hat der Verfassungsdienst des Landes bereits am 1. Dezember 2014 eine Klarstellung getroffen, die jedoch vom Landtag – mit Ausnahme von SPÖ und Liste Fritz – ignoriert wurde. „Die politische Partei ,Vorwärts Tirol‘ bleibt daher selbst bei einem Parteiaustritt aller der betreffenden Wählergruppe zuzuordnenden Landtagsabgeordneten nach § 2 des Tiroler Parteienförderungs- und Klubfinanzierungsgesetzes 2012 für die Parteiförderung anspruchsberechtigt.“

Nachdem er bei den Tiroler Instanzen abgeblitzt war, konnte der Vorwärts-Chef und Mutterer Bürgermeister Hansjörg Peer mit seiner zivilrechtlichen Klage beim Obersten Gerichtshof jedoch jetzt einen Erfolg erzielen. Lindenberger, Schett und Zwölfer müssen vorerst einmal für 2016 samt Zinsen 560.000 Euro an Vorwärts zahlen. Für heuer droht dasselbe, dazu kommen noch ausständige Raten von 2016. Insgesamt geht es um rund 1,5 Mio. Euro und Anwaltskosten von 80.000 Euro. Vorwärts-Parteichef Hansjörg Peer hat um die Parteiförderung gekämpft, „weil man uns handlungsunfähig gemacht hat“. Er wisse schon, dass Vorwärts keine Mandatare habe, „aber ohne Parteiförderung konnten wir auch nicht politisch arbeiten“. Dem Steuerzahler entstehe jetzt kein Schaden, „weil Lindenberger und Co. das alles aus eigener Tasche bezahlen müssen“.

Wenn er sich da nur nicht irrt. Schließlich wird seit Freitag heftig darüber diskutiert, ob nicht das Land einspringen könnte. Landtagspräsident Herwig van Staa (VP) will seinen Freund Lindenberger schließlich nicht im Regen stehen lassen. Letzterer sieht keine Veranlassung zu zahlen: „Die Sache ist ganz einfach: Das Land Tirol wird die Mittel freigeben.“ Er und seine zwei Parteifreunde hätten sich lediglich an die Gutachten und die Landtagsbeschlüsse gehalten, fügt Lindenberger hinzu.

Nach Meinung van Staas ist der Landtag mit der Frage einer Vorwärts-Parteiförderung „äußerst korrekt vorgegangen“ und habe nach Einholung von gleich zwei gleichlautenden Gutachten den Nichtanspruch der Parteiförderung mit großen Mehrheiten beschlossen. Es habe nach den beiden Gutachten und Gerichtsurteilen in Innsbruck die klare Rechtsmeinung vorgeherrscht, dass Abgeordnete, die eine Partei verlassen, nicht zu Antragstellungen für die Parteiförderung verpflichtet, ja nicht einmal mehr berechtigt seien. Van Staa: „Ich selbst habe damals in einem Schreiben Lindenberger geantwortet, dass das Land die Förderungen zu tragen habe, falls sich ein Gericht dennoch wider dessen Beschlüsse entscheiden sollte.“

ÖVP-Klubchef Jakob Wolf beurteilt die Causa differenzierter. „In der Pflicht sind vorrangig Lindenberger und Co. Ob das Land die Parteiförderung überhaupt rückwirkend überweisen kann, muss man erst sehen.“ Für das Land liegt der Grund für das nunmehrige OGH-Urteil auch darin, dass die drei Abgeordneten ihrer zivilrechtlichen Verpflichtung nicht nachgekommen sind. „Eine rückwirkende Auszahlung der Parteienförderung an Vorwärts Tirol für das Jahr 2016 wird im Lichte des OGH-Urteils und der gesetzlichen Grundlagen des Tiroler Parteienfinanzierungs- und Klubförderungsgesetzes zu prüfen sein“, heißt es in einer Stellungnahme.

Von den anderen Parteien kommt Kritik: SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik sieht sich durch das Urteil bestätigt. „Vorwärts hat vier Mandate im Landtag gewonnen und daher steht dieser Partei für die gesamte Legislaturperiode die Parteienförderung zu.“ Eigentlich sei der Verfassungsdienst sonst immer die oberste Instanz in Rechtsfragen, aber das habe der ÖVP diesmal nicht in den Kram gepasst. Und Impuls habe willfährig dabei mitgemacht. „Jetzt müssen sie die Zeche dafür zahlen“, sagt Blanik.

„Was Recht ist, muss Recht bleiben, was der Partei Vorwärts zusteht, hat sie zu bekommen. Ob sie einem inhaltlich und politisch zu Gesicht steht, hat keine Rolle zu spielen“, betont Liste-Fritz-Klubchefin Andrea Haselwanter-Schneider.

Die FPÖ lehnt jegliche externe Finanzierung durch Steuergeld ab: „Der jahrelange interne Streit in den inzwischen getrennten Parteien/Fraktionen Vorwärts und Impuls Tirol schadet dem Image der Politik in Tirol seit Jahren extrem. Fakt ist, dass sich die beiden Streitparteien intern einigen müssen“, betont Parteiobmann Markus Abwerzger. (pn, fell)