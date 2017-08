Pfunds, Nauders, Prutz – Der Sportplatz in Pfunds bekommt eine automatische Beregnung, die Schützengilde Nauders stellt auf acht elektronische Schießstände für Luftgewehr und -pistole um, und auch das Gebäude des Eis- und Stocksportvereins Prutz wird modernisiert. Insgesamt investieren die Gemeinden und Vereine derzeit 80.000 Euro in den Ausbau von Sportinfrastruktur im Oberen Gericht. Das Land unterstützt sie dabei mit 16.000 Euro. „Das Sportangebot hat eine große Bedeutung für das Freizeitverhalten und das Vereinsleben in einem Ort. Die Sportinfrastruktur ist vielfach die Basis für ein funktionierendes Vereinsleben. Deshalb unterstützen wir die Sportmöglichkeiten in den Dörfern nach Kräften“, erklärt Sportreferent LHStv. Josef Geisler. Mit jährlich über 8,5 Millionen Euro fördert das Land Tirol abseits der großen Events Vereine und Verbände, den Sportnachwuchs, Sportveranstaltungen und Sportstätten. (TT)