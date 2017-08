Von Michael Domanig

Wattens – Es ist ein spektakuläres Wohnbauprojekt: Auf einem Bauplatz zwischen Swarovskistraße und Wattenbachgasse in Wattens, der im Besitz der Firma Swarovski steht, soll eine Wohnanlage mit insgesamt 38 Wohnungen für Mitarbeiter und Gäste des Unternehmens entstehen. Die „Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgemeinschaft m.b.H. Landheim“ – die zu Swarovski gehört – plant in Summe neun unterschiedlich hohe Wohntürme. Der Bebauungsplan wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen und liegt derzeit auf.

Einsprüche der Anrainer sind fix: „Wir sind dankbar, dass wir den Blick ins Grüne so lange genießen durften“, schickt Sieghart Bader aus der Wattenbachgasse voraus, „uns war auch klar, dass der Grund irgendwann bebaut werden würde. Uns geht es nur um die Höhe.“ Laut Plänen soll der höchste Wohnturm rund 20 Meter hoch werden (Erdgeschoß + fünf Obergeschoße, E +5). Auf vier Baukörpern könnten laut Bebauungsplan zudem Solaranlagen angebracht werden.

Die Anrainer fürchten um ausreichend Sonnenlicht, vor allem im Winter, und Lebensqualität, sie rechnen auch mit einer Entwertung ihrer Immobilien. „Wir haben viel Geld in unser Haus gesteckt, von der Isolierung bis zu den Solaranlagen“, berichtet Bader. Johann Mariacher, der in der Swarovskistraße wohnt, hat „insgesamt das Gefühl, dass hier ein fertig ausgearbeitetes Projekt mithilfe der Raumplanungsinstrumente durchgewinkt wird, ohne die bestehenden Gebäude in der Umgebung zu berücksichtigen – von denen keines nur annähernd so hoch ist“.

Generell habe es in Wattens in den letzten Jahren „nicht ein Projekt“ gegeben, das höher als E +4 gewesen sei – „und dann macht man das gerade in einem Wohngebiet mit Einfamilienhäusern und kleineren Wohnanlagen“. Mariacher sieht hier auch Widersprüche zum Örtlichen Raumordnungskonzept: Darin werde auf den vielen Verkehr und die „erhöhte Immissionsbelastung“ in der Swarovskistraße verwiesen, denen mit der Widmung Gemischtes Wohngebiet Rechnung zu tragen sei: „Betrieben und Geschäften wird so die Ansiedlung entlang der vielbefahrenen Swarovskistraße erleichtert und die Wohnnutzung wird abgeschwächt“, zitiert Mariacher. Sein Fazit: „Verdichten und in die Höhe gehen soll man dort, wo es verträglich ist – hier ist es aber nicht verträglich.“

„Landheim“-Geschäftsführer Oliver Kandler betont, man nehme die Bedenken der Nachbarn ernst, daher habe man mit den ersten Anrainern bereits „aufklärende Gespräche über das Bauvorhaben geführt, um das Projekt gemeinsam und für ein gutes Zusammenleben zu entwickeln“. Das Vorhaben sei zusammen mit der Gemeinde und dem Architekturbüro Snøhetta „mit der größten Sorgfalt und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen“ geplant worden.

Architekt Patrick Lüth vom Snøhetta Studio Innsbruck erklärt die Besonderheiten der Planung: Sie ermögliche „verdichtetes Wohnen, kombiniert mit viel Grün“. Die hohe Dichte, die gerade in der Nähe des Ortskerns ein wesentliches Kriterium sei, „erreichen wir dadurch, dass wir die Gebäude möglichst klein im Grundriss halten (10 mal 10 Meter, Anm.) und dafür stärker in die Höhe gehen“. Dadurch schaffe man Freiräume zwischen den Gebäuden. „Man kann die 20 Meter Höhe nicht wegleugnen“, sagt Lüth, „aber die Baukörper gehen stark auf die Umgebung ein und sind so positioniert, dass sie relativ wenig Schatten werfen und auch auf die Ausblicke der Anrainer Rücksicht nehmen.“ Im Vorfeld habe man „aufwändige Studien“ zur Beschattung durchgeführt. So werfe das höchste Gebäude seinen Schatten zum Beispiel auf die Straße, die Beeinträchtigung sei „relativ gering“. Lüth verweist auch darauf, dass der „qualitativ hochwertig gestaltete“ Außenraum der Anlage öffentlich zugänglich sein werde, auf Zäune etc. werde komplett verzichtet.

Auch aus Sicht von BM Thomas Oberbeirsteiner ist die Anlage „so verträglich wie möglich“ geplant. „Die Firma Swarovski und die Architekten haben sich viele Gedanken gemacht. Bei innovativen Projekten wie diesem steckt eine Philosophie dahinter, die muss man sich halt erst einmal erklären lassen.“ Eben durch die Höhe „bleibt unten irrsinnig viel Grünfläche erhalten“. Und: Wenn man dieselbe Dimension auf liegende Baukörper umlege, „dann hätten die Anrainer wirklich keine Sonne mehr“. In Wattens gebe es außerdem sehr wohl sogar E+6- und E+7-Gebäude.

In Sachen Gebäudehöhe werde man in Wattens generell „neue Wege gehen“ müssen, stellt Oberbeirsteiner klar, an Verdichtung führe künftig, gerade nahe der Ortsmitte, kein Weg vorbei: „Wir haben sonst keine Flächen mehr.“ Wie bei jedem Wohnprojekt werde man sich mit den Stellungnahmen der Anrainer jedenfalls intensiv befassen.

Die Nachbarn haben inzwischen übrigens schon 70 Unterschriften gesammelt, die sie gemeinsam mit ihren Einsprüchen gegen das Projekt einbringen wollen.