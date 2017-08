Herr Bürgermeister, am 22. September findet zum dritten Mal eine Demonstration gegen die Verkehrsbelastung durch den Ausweichverkehr wegen der Vignetten- und Grenzkontrollen statt. Was erwarten Sie sich davon?

BM Krumschnabel: Es soll ein Zeichen sein. Niemand kann wirklich glauben, dass eine Demonstration in Kufstein derzeit ein Umdenken in Wien bewirkt. In der bestehenden Konstellation haben wir null Chancen auf eine Änderung bezüglich der Vignettenkontrollen. Aber es gibt im Herbst eine neue Regierung und damit die Chance auf eine Änderung. Daher sollten wir uns wieder einmal in Erinnerung rufen. Das Problem ist auch, dass die großen Verkehrsprobleme außerhalb des Wirkungsbereichs der Stadt liegen. Aber selbst wenn wir die Vignetten- und Grenzkontrollen wegdenken, wären wir auf einem noch immer nicht ganz zufriedenstellenden Niveau. Aber dann könnten vielleicht Begleitmaßnahmen wie die Beschleunigung der Kreisverkehre den Verkehr in der Stadt noch am Laufen halten.

Wie könnte für Sie eine Lösung ausschauen?

BM Krumschnabel: Letztlich kann man nur durch ein verändertes Nutzungsverhalten das Ganze in den Griff bekommen. Für mich ist es nicht der Weg, neue Straßen zu bauen, wir müssen erreichen, dass wir uns anders bewegen. Die Mobilität wird sich auch gewaltig verändern. Die Stadt und die Stadtwerke werden für einen Anstoß, auf das Zweit- oder Drittauto zu verzichten, drei E-Autos auf Carsharing-Basis zur Verfügung stellen, die über eine App gebucht werden können. Das Erstauto können wir aber den Leuten nicht ausreden.

Also ist eine Umfahrungsstraße im Norden Kufsteins endgültig gestorben?

BM Krumschnabel: Die Variante wird vom Land überprüft. Es wird daher eine Studie gemacht. Ich setze aber darauf keine Hoffnung, die Grundbesitzer würden auch keine Flächen hergeben, wie sie uns bereits mitgeteilt haben. Was anderes wäre es, wenn sich ein Projekt herauskristallisieren würde, das die ganz große Lösung wäre. Vielleicht denken dann die Leute um.

Zum Verkehr gehört auch die Bahn. Da hört man bezüglich der Brennerzulaufstrecke nichts Gutes aus Bayern, wo Politiker den Ausbau verhindern wollen. Wenn keine unterirdische Lösung kommt, wäre Kufstein aber sehr stark vom Zugverkehr betroffen. Wie ist Ihr Informationsstand?

BM Krumschnabel: Wir haben im Herbst wieder eine Sitzung, aber es ist eigentlich nur eine „Durchhalteparolensitzung". Aber der Brennerzulauf kann mit einem Nadelöhr in Kufstein ohnedies nicht funktionieren und irgendwas muss kommen. Es muss zumindest die Trasse rechtlich verbindlich festgelegt werden. Später bekommt man so etwas nicht mehr zusammen. Daher hört man auch nicht auf zu planen. Es werden jetzt am Hechtsee Proben genommen. Man will hier die Möglichkeiten nochmals anschauen, obwohl es früher geheißen hat, dass hier kein Bau möglich ist. Aber man könnte ohnedies auch dort nichts errichten, wenn es in Deutschland nicht weitergeht. Wir haben auf alle Fälle immer die Auskunft bekommen, dass die Trasse in Kufstein unterirdisch verlaufen wird.

Kufstein beschäftigt aber nicht nur der Verkehr, sondern auch viele Bauprojekte, die auch entsprechend viel Geld kosten. Wie finanziert Kufstein die Großprojekte Schulumbau Sparchen und Kulturquartier sowie die Beteiligung am Fachhochschul-Umbau, immerhin geht es um rund 15 Mio. Euro?

BM Krumschnabel: Damit wir überhaupt noch die Möglichkeit haben, uns solche Investitionen zu leisten, war es notwendig, in den Vorjahren den Schuldenstand zu konsolidieren. Wir haben die Schulden ab 2010 von 20,9 Millionen Euro auf 19,5 Millionen Euro abgebaut, haben aber trotzdem viel verwirklicht. Wir haben sparsam gewirtschaftet, aber uns nicht zugleich kaputtgespart. Das gibt uns nun einen Handlungsspielraum. Wir tilgen jedes Jahr zwei Millionen Euro Schulden und bleiben damit bei dem Stand von 20 Millionen Euro Schulden. Außerdem führen wir jährlich zwei Millionen Euro vom ordentlichen Haushalt für Investitionen zu. Die Schulden machen wir eigentlich nur auf dem Papier. Wenn wir jetzt alle Vorhaben umsetzen, kann es aber trotzdem zu einer Erhöhung des Schuldenstandes kommen, aber das wird kein Dauerzustand sein. Wir investieren ja in die Infrastruktur und haben einen Wertzuwachs. Also ich mache mir keine Sorgen.

Die Grundstückspreise und Mieten ziehen in Kufstein gewaltig an. Jetzt gibt es erstmals das 5-Euro-Wohnen. Sind noch weitere Projekte geplant?

BM Krumschnabel: Ja, im Bereich des Kulturhauses in der Hofgasse. Dort soll ein Projekt mit 5-Euro-Wohnungen realisiert werden.

Das Gespräch führte Wolfgang Otter