Trotz weiteren Ausbaus der Kinderbetreuung und aller Warnungen ist die Teilzeitquote bei Frauen in den letzten fünf Jahren in Tirol auf 53 Prozent gestiegen. Das bestätigten, wie berichtet, sowohl Arbeiter- als auch Wirtschaftskammer und das Arbeitsmarktservice Tirol. Die Nachfrage nach Teilzeitjobs halte unvermittelt an, erklärten die Experten.

Die Darstellung, den Frauen die Schuld an den hohen Teilzeitquoten zu geben, sei verzerrt, meint SPÖ-Frauenvorsitzende Selma Yildirim. „Nicht können oder nicht wollen, das ist wie die Frage, ob zuerst die Henne oder ob zuerst das Ei da war. Beim Gesellschaftsmodell der partnerschaftlichen Arbeitsteilung müssen wir den Hebel ansetzen.“ Dass es hier noch hapere, zeige auch die Nachfrage nach dem Papa-Monat. Seit März seien in Tirol nur 43 Anträge gestellt worden, österreichweit seien es 1089 gewesen, erklärt Yildirim. Sie fordert einen Rechtsanspruch. „Die Väterbeteiligung bei der Kindererziehung soll ausgebaut werden.“

Die SPÖ erwecke zunehmend den Eindruck, dass für sie Mütter, die ihre Kinder nicht in Betreuungseinrichtungen geben, rückständig und von vorgestern seien, kritisiert ÖVP-Familiensprecherin Barbara Schwaighofer. „Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen, haben genauso Respekt und Anerkennung verdient.“ Der zentrale Punkt sei die Wahlfreiheit. Tirol habe sich bei der Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen in den letzten Jahren kontinuierlich nach vorne gearbeitet, sagt Schwaighofer. Bei der Betreuung von unter Dreijährigen liege Tirol mit einer Quote von 24,7 Prozent hinter Wien und Burgenland bundesweit mittlerweile auf Platz drei.

Teilzeitarbeit finde nicht immer freiwillig statt, warnt ÖGB-Vorsitzender Philip Wohlgemuth. „Auch wenn gerne propagiert wird, dass viele Frauen das so wollen, so einfach ist die Situation nicht. Wer Kinder hat oder zu pflegende Angehörige, hat oft keine andere Möglichkeit.“ Wohlgemuth kritisiert, dass nur sieben Prozent der Kindergärten im Sommer geöffnet hätten. Tirols ÖGB-Frauenvorsitzende Silvia Nagele macht einmal mehr auf die Teilzeitfalle aufmerksam. „Damit einher geht auch der Verlust des selbstbestimmten Lebens, denn eine geringe Pension bedeutet oft Abhängigkeit vom Partner“, sagt Nagele. (aheu)