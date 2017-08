Von Anita Heubacher

Innsbruck – Vorwärts ist eine Partei ohne Abgeordnete, aber mit viel Geld. 1,5 Millionen Euro Schadenersatz für entgangene Parteienförderung, 400.000 Euro Rücklagen und die Parteienförderung für 2018. Macht in Summe mehr als zwei Millionen Euro, die Vorwärts zur Verfügung stehen. Die gelbe Partei hatte 2013 bei den Landtagswahlen neun Prozent eingefahren und hatte ursprünglich vier Abgeordnete. Der Rest ist Geschichte. Konflikten folgten Rechtsstreits, die Mandatare gründeten Impuls Tirol und sehen sich nun mit Schadenersatzforderungen von Vorwärts in Höhe von 1,5 Millionen Euro konfrontiert. Auf der anderen Seite darf sich Vorwärts oder vielmehr diejenigen, die davon übrig geblieben sind, jetzt über volle Kriegskassen freuen.

Den Namen Vorwärts werde es sicher nicht mehr geben, sagt Parteichef Hansjörg Peer. Die Webseite ist schon ewig im Wartungsmodus. „Ansonsten ist alles offen. Was genau mit dem Geld passieren wird, wird der Vorstand demnächst entscheiden.“ Neben Peer sitzen neben Robert Possenig, Volkmar Reinalter, Kurt Falschlunger und Franz Haider in dem Gremium.

Peer kann sich vorstellen, „dass man bei den nächsten Landtagswahlen mit einer neuen Bewegung antritt“. Politische Ideen, die man aufgrund der fehlenden Parteienförderung nicht umsetzen habe können, lägen genug in der Schublade. Der streitbare Mutterer Bürgermeister kann sich aber auch vorstellen, jemandem unter die Arme zu greifen. „Wahlen stehen an, es gibt andere Gruppierungen, die bereits im Landtag sitzen und die man unterstützen könnte.“ Welche Partei er damit meint, lässt Peer offen. Definitiv ausscheiden dürfte in dem Fall die ÖVP.

Während Vorwärts sich Gedanken macht, wie man das Geld ausgibt, müssen die drei Impuls-Abgeordneten Hans Lindenberger, Maria Zwölfer und Josef Schett um ihre Existenz fürchten. Sie hoffen, dass das Land einspringt und die 1,5 Millionen Euro Parteienförderung trotz abgelaufener Fristen ausbezahlt werden. Die Mandatare hatten Vorwärts schriftlich zugesagt, das Geld zu beantragen.