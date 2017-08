Von Anita Heubacher

Innsbruck – Die Ferien gehen langsam zu Ende. Zumindest für die Politik. Der Hohe Frauentag ist von jeher eine Zäsur – da tritt die Landesregierung nach der Sommerpause wieder zusammen. Dieses Mal wird sie auch die Textierung für die Olympia-Volksbefragung beschließen. Einen Tag zuvor legen Landeshauptmann Günther Platter und Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer die Bedingungen auf den Tisch, wie sich Tirol Olympische Winterspiele im Jahr 2026 vorstellt. Angepasste, ökologische, wirtschaftlich und sozial verträgliche Spiele sollen es werden. Die Eckpunkte sind aus der Machbarkeitsstudie bekannt, die im Juni vorgestellt wurde. Keine neuen Sportstätten, dezentrale Spiele als unverhandelbare Punkte mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC).

Bis dato hielten sich Platter und Oppitz-Plörer mit Empfehlungen zurück. Die Bürgermeisterin will diese Linie auch am Montag weiter beibehalten. Das Volk sei am Wort, meinte sie gestern. Was, wenn Innsbruck Nein sagt und der Rest Tirols Ja? Das könnte die Innsbrucker Stadtregierung in ein Dilemma stürzen, wenige Monate vor der Innsbrucker Gemeinderatswahl im April 2018. „Olympia ist keine parteipolitische oder eine Regierungsfrage“, sagt Oppitz-Plörer. Die Bürgermeisterin hatte erklärt, dass das tirolweite Ergebnis bindend sei. „Es kann nicht sein, dass die Innsbrucker Stimmen dreimal so viel wiegen wie die der anderen Tiroler.“

Die Innsbrucker Grünen wollten hingegen eine Art „Veto-Rolle“ für Innsbruck und blitzten damit im Gemeinderat ab.

Heute Abend beraten die Grünen, wie sie mit Olympia umgehen soll. Der Landesausschuss der Partei tagt. Im zweithöchsten Gremium der Partei sind 25 Mitglieder stimmberechtigt. Im Vorfeld hatten die Grünen dem Österreichischen Olympischen Komitee (ÖOC) einen Fragenkatalog übermittelt. Die Antworten würden heute Abend diskutiert, sagt der grüne Klubobmann im Landtag, Gebi Mair. „Da kann ein Ja oder ein Nein oder ein Vielleicht herauskommen.“ Die Grünen tun sich mit Olympia schwer. Innsbruck hat zweimal gegen die Spiele gestimmt, im Land sitzen die Grünen mit der ÖVP in der Regierung. Mair ist der Spitzenkandidat der Innsbrucker Grünen für die Landtagswahl im Februar.

„Ohne Innsbruck wird es nicht gehen“, sagt Gebi Mair. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann der Gemeinderat Geld für die Bewerbung freigeben wird.“ Er geht davon aus, dass bei einem Nein der Innsbrucker die Innsbrucker Grünen im Gemeinderat ebenfalls Nein sagen.

Auf die Fragestellung, was wenn Innsbruck Nein sagt und Tirol Ja, will sich Oppitz-Plörer gar nicht einlassen. „Für das IOC ist es maßgeblich, wie sich die Bevölkerung verhält. Es braucht ein klares Commitment der Menschen, die die Spiele tragen.“ Das würde bedeuten, dass das IOC die Volksbefragung differenziert betrachten und keinen der Austragungsorte mit Spielen zwangsbeglücken würde.

IOC-Präsident Thomas Bach hatte das vor Kurzem in einem TT-Interview anders zu Protokoll gegeben: „Wenn schon ein Referendum, dann zählt das Gesamtergebnis – und dann muss eine Minderheit, wie immer das ausgeht, die demokratische Entscheidung der Mehrheit akzeptieren.“