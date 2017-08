Von Hubert Daum

Wenns – Seit Bekanntwerden der Pläne, dass ein Wenner Gemeindebürger gemeinsam mit Schweizer Investoren ein Chaletdorf (maximal 20 Gebäude mit 90 Betten) im Wenner Weiler Bichl errichten möchte, kommt die Pitztaler Gemeinde nicht mehr zur Ruhe. Die von Werner Dobler angeführte Bürger­initiative von Bichler Einwohnern kämpft seit über einem Jahr vehement dagegen an. Ihre zahlreichen Gegenargumente, die von Trinkwasserknappheit über ein nicht zumutbares Verkehrsaufkommen bis zum überdimensionalen Bodenverbrauch reichen, wurden im Zuge des Raumordnungsverfahrens auch der Innsbrucker Behörde in einer Stellungnahme übermittelt.

Gleichzeitig machte sich die im Landtag vertretene Liste Fritz für die Bichler Bürger stark und übermittelte der Landesregierung eine schriftliche Anfrage, bestehend aus 18 Fragen und 56 Unterfragen zu dieser Causa. In der Beantwortung bestätigt LR Johannes Tratter, zuständig für Raumordnung, dass die vom Gemeinderat beschlossenen relevanten Änderungen des örtlichen Raumordnungskonzeptes und des Flächenwidmungsplans aufsichtsbehördlich genehmigt wurden. Auch der Bebauungsplan sei positiv verordnungsgeprüft. Laut diesem sieht Tratter eine „ausreichende Landschaftsbildverträglichkeit“. Aufgrund des Erläuterungsberichts sei vom „Vorliegen ausreichender technischer Erschließungsvoraussetzungen“ etwa für Wasser und Kanal auszugehen. In puncto Verkehrserschließung sehe man „keinen gravierenden infrastrukturellen Mangel. Hinsichtlich der betroffenen ökologisch wertvollen Flächen werde man im naturschutzrechtlichen Verfahren entsprechende Ausgleichsmaßnahmen vorschreiben. Bei der Frage, wer denn hinter den Schweizer Investoren stecke, verweist Tratter auf den Wirkungsbereich der Gemeinde. Wie denn 8000 m² Bodenverbrauch für gerade 80 Betten zu rechtfertigen sind, möchte die Liste Fritz wissen. Tratter hält die Relation der baulichen Nutzung und der verbauten 7700 m² „aus raumordnerischer Sicht als vertretbar“.

Auch LH Günther Platter, zuständig für den Bereich Tourismus, meldete sich schriftlich zu Wort. „Derartige Beherbergungskapazitäten verstehen sich in hohem Maße als Instrument der örtlichen und regionalen Standortsicherung mit Konsumations- und Belebungseffekten für die betreffenden Kommunen“, heißt es in der Stellungnahme. Mit zwei Prozent des Tiroler Beherbergungsumsatzes sei das Pitztal unterdurchschnittlich, die Bettenentwicklung und die Gastronomieumsätze seien in den letzten zehn Jahren stark rückläufig und könnten deshalb durchaus zusätzliche Impulse vertragen. Die Realisierung eines Chaletdorfes könne hierfür einen wichtigen Beitrag leisten.

Für den Wenner BM Walter Schöpf zweifellos Musik in den Ohren, wurde er doch von den Gegnern persönlich stark kritisiert. Schöpf: „Nun warten wir auf die Einreichung der exakten Planung des Bauvorhabens. Ich rechne mit der Bauverhandlung spätestens im September.“ Die Hoffnung der Bürgerinitiative konzentriert sich nun auf das naturschutzrechtliche Verfahren, das noch ausständig ist. „Wir geben uns noch nicht geschlagen“, gibt sich Sprecher Dobler kämpferisch, „auf die Fauna wurde noch nicht eingegangen. Das wird noch ein steiniger Weg für die Projektwerber.“