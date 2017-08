Von Anita Heubacher

Innsbruck – Die Asche von Verstorbenen auf den Bergen oder sonstwo zu verstreuen, bleibt in Tirol verboten. Nur einen kleinen Teil der Asche dürfen die Angehörigen in einem kleinen Behältnis zum Andenken an den Verstorbenen mitnehmen. Auch bei der Urnenbeisetzung gibt es keine wesentliche Liberalisierung. Urnen außerhalb des Friedhofes auf dem eigenen Grund zu begraben, bedarf weiterhin der Genehmigung der Bezirkshauptmannschaft. Wenn die Anzahl der Grabstellen der privaten Begräbnisstätten vier übersteigt, darf keine weitere Ausnahmegenehmigung erteilt werden. So lautet der Entwurf zur Novelle des Landessanitätsgesetzes, die nun vorliegt.

„Ich kann verstehen, dass der Wunsch nach individuelleren Bestattungsformen zunimmt. Es ist die Aufgabe der Politik, in sensiblen Bereichen wie dem Bestattungswesen eine konsensuale Lösung, trotz der wie in diesem Fall sehr unterschiedlichen Ansichten, zu finden“, erklärt Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP). Dies werde mit der Novelle erreicht. Außerdem würde die Bestattung von Urnen außerhalb der Friedhöfe in einem genau definierten Rahmen erlaubt.

Den Bestattern dürfte das viel zu wenig weit gehen. Ein Kufsteiner Bestatter hat in seinem Wald nebst Kapelle bereits mehrere Urnen beisetzen können. Mit Einzelgenehmigungen der BH. Damals hieß es, nicht die Anzahl, sondern die Optik sei entscheidend. Nichts dürfe darauf hinweisen, dass im Wald eine Urne vergraben worden sei. Also keine Gedenktafel und kein Kreuz. Die Novelle sieht nun vor, dass die Zahl der Urnen doch entscheidend und auf vier begrenzt ist.

Die stellvertretende Innungsmeisterin der Bestatter, Christine Pernlochner-Kügler, lehnte den Zwang, Urnen auf dem Friedhof begraben zu müssen, überhaupt ab. Ihr widerstrebt, „dass die Verfügung von Asche überhaupt durch Gesetze und Vorschriften geregelt werden muss“.

Damit rennt Pernlochner-Kügler bei der SPÖ offene Türen ein. Sie hätte den Angehörigen die Asche des Verstorbenen zur Gänze überlassen. Es gehe keine Gefahr von der Asche aus, argumentiert die SPÖ. Es gebe Bereiche, wo sich der Gesetzgeber nicht einmischen müsse und das Individuum entscheiden könne. Auch gegen eine Urnenbeisetzung außerhalb des Friedhofes hätte die SPÖ nichts. ÖVP-Landesrat Tilg wiederum will „keinen Wildwuchs an Friedhöfen“ in Tirol entstehen lassen.