In der Machbarkeitsstudie sind die Ausführungen zum Thema Sicherheit dürftig. Wagen Sie eine Kostenschätzung?

Franz Lang: Den Kostenrahmen kann man nicht sagen, weil Olympia erst in neun Jahren schlagend wird. Die intensive Planung für die Spiele beginnt 36 Monate davor. Der große Vorteil ist, dass wir mit einer großen Routine in die Sache hineingehen. Wir haben viele Erfahrungswerte, unter anderem von der Europameisterschaft 2008.

Als sich Salzburg für Olympia bewarb, waren Terrorakte wie jene in Nizza oder Berlin, als Lkw zu Waffen wurden, noch kein Thema. Womit rechnen Sie 2026?

Lang: Terror wird auch 2026 eine zentrale Frage sein. So schlimm das klingen mag, wir lernen von jedem Terroranschlag und werden auch von künftigen Anschlägen dazulernen. Wir werden aber auch mit anderen Herausforderungen zurechtkommen müssen wie beispielsweise deutlich mehr Drohnen in der Luft oder Gefahren, die der Cyber-Bereich mit sich bringt. Bei Olympia regeln wir Zugangsbeschränkungen und das gesamte Ticketing elektronisch. Die Sicherheitsvorkehrungen hierfür sind eine lange Liste.

Bei Olympia in Sotschi waren 23.000 Polizisten pro Tag im Einsatz, in Salzburg hätten Sie mit 3200 Polizisten täglich gerechnet. Wie viele wären in Tirol nötig?

Lang: Das hängt von der Sicherheitslage ab. Aber die Überschaubarkeit der Venues (Anm.: Austragungsstätten), das Zusammenspiel der Einsatzorganisationen und die hundertprozentige Unterstützung der Bevölkerung, die im Vorfeld der Spiele zu Wachsamkeit aufgerufen wird, werden uns sicher mit wesentlich weniger Polizisten auskommen lassen wie Deutschland. Es wird nicht an jeder Straßenecke ein Polizist mit Maschinengewehr stehen. Wir machen das vordergründig „smooth and smart" (Anm.: glatt und schlau) und nach innen sehr effizient.

Sie haben von der Überschaubarkeit der Venues gesprochen. In Tirol sind aber vier Austragungsorte von St. Anton bis Hochfilzen geplant.

Lang: Die Distanzen sind überschaubar, die Orte in sich selbst sehr kompakt und gut überwachbar. Vor Ort braucht es keine Parallelstruktur. Das lässt sich von einer Kommandozentrale in Innsbruck aus steuern.

Einige Disziplinen müssen nach Garmisch oder Bozen oder gar Wien verlagert werden. Das macht die Sache wohl nicht einfacher?

Lang: Ja, über die Grenzen hinaus zusammenzuarbeiten, ist diffiziler, aber wir haben beim G7-Gipfel in Elmau ein perfektes Zusammenspiel geübt. Umgekehrt waren auch deutsche Polizisten in Tirol bei der Euro 2008 im Einsatz. Mit Deutschland gibt es bilaterale Verträge zur Zusammenarbeit, mit Italien haben wir kürzlich einen Vertrag abgeschlossen. Da muss die Routine noch kommen.

Auch die Unterbringung der Athleten ist dezentral. Wie will man denn die Sicherheit gewährleisten, wenn die Sportler und Funktionäre auf bestehende Hotelbetten aufgeteilt werden?

Lang: Einfacher wäre es, wenn alle Athleten in einem Olympischen Dorf konzentriert wären, weil die Zugangsbeschränkungen dann elektronisch überwacht werden könnten. Selbst wenn wir verschiedene Unterkünfte bewachen müssten, wäre das noch günstiger als ein neues O-Dorf zu bauen. Auch hier haben wir Erfahrungswerte von riesigen Kongressen, wo wir die Sicherheit ebenso gewährleisten mussten.

Wie kommen denn Gäste und Athleten sicher von A nach B?

Lang: Der Verkehr ist eine zentrale Frage. Es braucht ein Verkehrskonzept mit Einbindung des öffentlichen Verkehrs bis hin zum Flughafen. Der Individualverkehr wird sekundär eingestuft und auf den öffentlichen Verkehr umgeleitet. Längst fällige Verkehrskonzepte werden im Zuge von Olympischen Spielen umgesetzt, Straßenbahnlinien adaptiert etc. Im Vordergrund steht immer, es so zu machen, dass das normale Leben am wenigsten beeinträchtigt wird.

Wie sieht denn die Luftüberwachung aus?

Lang: Das ist ein lebendes Dokument und wird auch während Olympia von Halbtag zu Halbtag aktualisiert. Es kann sein, dass man beispielsweise Paragleiten von der Seegrube verbieten muss. Auch bei der Luftraumüberwachung haben wir viel Erfahrung, unter anderem vom Weltwirtschaftsgipfel in Davos.

Wer übernimmt die Kosten für die Sicherheit?

Lang: In den Stadien in der Regel der Veranstalter, ansonsten der Bund. Wir haben einen kostengünstigen Sicherheitsapparat. Der Vorteil ist, dass Rettung, Feuerwehr und Heer Routine in der Zusammenarbeit haben, der Funk zwischen den Organisationen funktioniert und größere Sicherheitsfirmen Aufgaben übernehmen können.

Das Gespräch führte Anita Heubacher