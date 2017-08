Innsbruck – Heute wollen die Spitzen der Tiroler Polizei- und Militärführung über die „Intensivierung der Kontrollen in Grenznähe mit Unterstützung des Österreichischen Bundesheers in verminderter Kompaniestärke“ informieren. Beim Assistenzeinsatz des Bundesheeres sollen sowohl Fahrzeuge als auch Züge kontrolliert werden. Dabei zeigen die Zahlen des Flüchtlingshochkommissariats UNHCR aus Italien, dass dort die Zahlen der Anlandungen zurückgegangen sind. 843 waren es in Italien vergangene Woche. 1668 die Woche davon. Im Jul­i dagegen zählte das UNHCR 11.457 Flüchtlinge und im Jun­i 23.524. Insgesamt erfasste die Einrichtung der Vereinten Nationen in Italien heuer 97.247 Flüchtlinge.

Auch in Tirol sind die Zahlen der Aufgriffe konstant – sie liegen zwischen 10 und 25 am Tag, an Wochenenden bei 45. In Bayern wurden übrigens im Juli 2017 knapp 1100 Flüchtlinge bei den Grenzkontrollen von den Beamten aufgegriffen. Knapp 40 Prozent davon werden nach Österreich zurückgeschickt.

Rund 70 Tiroler Soldaten werden als „Organe der öffentlichen Sicherheit“ der Polizei zur Seite gestellt, rund 30 davon täglich bei den Kontrollen im Grenzbereich am Brenner tätig sein. Schon bei der Ankündigung von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SP), Panzer für die Assistenzleistung nach Tirol zu verlegen, musste Südtirols Landeshauptmann Arn­o Kompatscher den aufgebrachten italienischen Außenminister Angelino Alfano beruhigen. Angesichts der niedrigen Aufgriffszahlen und sinkenden Anlandungen ist Kompatscher über die jetzige Vorgangsweise ebenfalls verwundert. „Ich nehme das aber nüchtern zur Kenntnis, obwohl es keine Notwendigkeit für das Heranziehen von Soldaten für Kontrollen gibt“, sagt er gegenüber der TT. Er verweist auf die gute Zusammenarbeit der österreichischen und italienischen Exekutive. „Die Lage ist stabil.“ Insgesamt sieht Kompatscher Fortschritte in der Flüchtlingspolitik. „Deshalb sollte alles unternommen werden, dass Europa Italien unterstützt, damit in Nordafrika Aufnahmezentren errichtet werden.“ (mw, pn)