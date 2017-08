Von Eva-Maria Fankhauser

Kaltenbach – Wer auf der Homepage der Gemeinde Kaltenbach nach den Mandataren oder dem Bürgermeister sucht, der klickt sich vergeblich durch. Alle weg. Seit 15. August ist es amtlich: Die Tiroler Landesregierung beschloss, den Kaltenbacher Gemeinderat aufzulösen. Das geschah auf Grund der Rücktritte der beiden VP-Gemeinde­ratsfraktionen – die TT berichtete.

„Wir werden dagegen keinen Einspruch erheben“, stellt Gasteiger klar. Er ist nun so genannter Bürgermeister a. D. (außer Dienst) und mitsamt allen Mandataren von seinem Amt und Funktionen enthoben. Neuwahlen sind frühestens Ende November möglich. Die Amtsgeschäfte der Zillertaler Gemeinde übernimmt in der Zwischenzeit ein Amtsverwalter. Laut Gasteiger wurde Hubert Schwarz von der Gemeindeaufsicht der Bezirkshauptmannschaft in Schwaz dazu berufen. Ob er von seinem Glück bereits weiß, ist unklar. Schwarz ist bis Montag noch im Urlaub.

„Ich gehe davon aus, dass er sich am Montag bei mir meldet oder vorbeischaut“, sagt Gasteiger. Ganz alleine handelt Schwarz die Gemeinde aber nicht. Ihm stehen die Mitglieder des Gemeindevorstandes als Beirat zur Seite.

Die Zeit bis zur Neuwahl will Gasteiger nutzen. Frei nach dem Motto „Jetzt erst recht“ tritt er mit seiner Bürgermeisterliste wieder zur Wahl an. Die Motivation sei groß. „Das Feedback der letzten Tag­e quer durch alle Alters- und Gesellschaftsschichten hat gezeigt, dass das Vertrauen der Bevölkerung in hohem Maße noch vorhanden ist“, sagt Gasteiger. Egal, ob im Café, am Müllplatz oder beim Einkaufen – viele Kaltenbacher haben laut dem ehemaligen Bürgermeister das Gespräch mit ihm gesucht. „Die Leut’ wollen, dass etwas weitergeht. Viele können nur noch den Kopf schütteln, bei allem, was passiert ist“, sagt Gasteiger. Er sei motiviert, noch mal „richtig anzugasen“.

Elke Platzer, als Listenführerin der Gemeindeliste Kaltenbach, wollte auf Anfrage der TT noch keine konkrete Auskunft zur bevorstehenden Wahl geben. In der Aussendung der beiden VP-Listen Ende Juli hieß es zum Rücktritt der sieben Mandatare: „Gleichzeitig geben wir bekannt, dass wir bei zukünftigen Wahlen nicht mehr antreten und zur Verfügung stehen.“ Ganz so klar drückte es Platzer nun nicht mehr aus: „Es gibt Gespräche. Wir werden zum gegebenen Zeitpunkt alle informieren.“

Bernhard Kupfner von der „Freien Bürgerliste Kaltenbach“ war gestern für keine Stellungnahme erreichbar.