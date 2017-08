Zehn wahlwerbende Parteien haben für die Nationalratswahl am 15. Oktober einen Landeswahlvorschlag für Tirol eingereicht und werden am Stimmzettel aufscheinen. Darunter auch Kleinstparteien. Antreten werden: SPÖ/Sozialdemokratische Partei Österreichs, ÖVP/Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei, FPÖ/Freiheitliche Partei Österreichs, GRÜNE/Die Grünen – Die Grüne Alternative, NEOS/NEOS – Das Neue Österreich gemeinsam mit Irmgard Griss, Bürgerinnen und Bürger für Freiheit und Verantwortung, GILT/Liste Roland Düringer – Meine Stimme GILT, FLÖ/Freie Liste Österreich & FPS Liste Dr. Karl Schnell, PILZ/Liste Peter Pilz, KPÖ/Kommunistische Partei Österreichs und Plattform PLUS – offene Liste und WEISSE/Die Weissen – Das Recht geht vom Volk aus. Wir alle entscheiden in Österreich. Die Volksbewegung. (TT)