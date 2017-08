Von Peter Nindler

Innsbruck – Mit dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs hat sich die 2013 angetretene schwarz-grüne Landesregierung ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Aber bereits zuvor hat der ehemalige Nahverkehrsreferent Toni Steixner (VP) die Trendwende eingeleitet. In den vergangenen Jahren wurde das Angebot auch deutlich ausgeweitet, mit der seit 1. Juni geltenden Tarifreform hat das Land jetzt einen weiteren Schritt gesetzt. Tirol investiert allein heuer 100,5 Millionen Euro in den Verkehrsverbund, in die Verkehrsdiensteverträge mit den 37 Öffi-Anbietern und in die Verbesserung der Infrastruktur.

Seit 2012 sind die Ticket­erlöse um rund fünf Millionen Euro auf 49,1 Millionen Euro gestiegen, die Anzahl der zurückgelegten Strecken hat sich ebenfalls von 60,8 auf 69,8 Millionen Kilometer gesteigert. Doch war das alles auch wirtschaftlich? Diese Frage wirft der Landesrechnungshof in einem vorliegenden Bericht über den „Verkehrsverbund Tirol“ auf. Die Tarifrefom mit Jahrestickets von 490 Euro und Regio-Zeitkarten um 380 Euro dürfte nämlich zu Einbußen bei den Erträgen von bis zu 7,4 Mio. Euro führen. Das wären rund 20 Prozent. Steigende Kosten wegen möglicher Kapazitätsengpässe sowie Einnahmengarantien für die Vertragspartner könnten noch hinzukommen. Und hier hakt der Landesrechnungshof (LRH) in seiner Kritik am Management ein.

Im Zusammenhang mit der geforderten Wirtschaftlichkeit hat der LRH festgestellt, dass die Budgets des Tiroler Verkehrsverbunds (VVT) in den Jahren 2012 bis 2016 hinsichtlich des öffentlichen Nahverkehrs „keine Wirkungsziele, keine messbaren Indikatoren und keine Fristen für die Zielerreichung“ enthielten. Bis August 2016 war Jörg Angerer Geschäftsführer des VVT, seither pilotiert Alexander Jug den Nahverkehr. Politisch zuständig ist Umwelt-und Verkehrsreferentin Ingrid Felipe (Grüne), die im Vorjahr massiv auf eine personelle Änderung in der Geschäftsführung gedrängt und diese mit dem Koalitionspartner ÖVP auch herbeigeführt hat.

Für den Rechnungshof ist maßgeblich, ob die Millionen vom Land mit den zusätzlichen Verbindungen und der Takt-Verbesserung tatsächlich etwas gebracht haben. Die Basis für die Erfolgsrechnung habe jedoch gefehlt, rügt der LRH. „Auch eine Mittelverwendung durch den VVT mit der Mittelbereitstellung durch den Auftraggeber Land Tirol war nicht möglich“, heißt es in dem Bericht. Folglich sei offen geblieben, welche Wirkungen mit den eingesetzten budgetären Mitteln konkret erzielt wurden bzw. „welche Maßnahmen sich mit einem bestimmten Mitteleinsatz als effizient zeigen“.

Überraschend zeigen die Rechnungshof-Prüfer auf, dass bisher keine Fahrgastzählungen durchgeführt wurden, wie sie in anderen Bundesländern üblich sind. Er empfiehlt deshalb bei Inbetriebnahme neuer Busverbindungen und zur „Steuerung der Ressourcen (...) Fahrgastzählungen durchzuführen und auf Basis dieser Zählungen zu evaluieren, ob die Mindestauslastung erreicht wird“. Auch die Nutzung der Linien sollte analysiert werden, „um Steuerungsgrundlagen zu schaffen und die Reaktionszeiten im Rahmen der wirtschaftlichen Steuerung zu verkürzen“.

Für den seit einem Jahr amtierenden Geschäftsführer Alexander Jug ist das ein großes Paket, das der Landesrechnungshof anregt. Offenbar benötigt es in der Organisation des viertgrößten Unternehmens des Landes umfassende Reformen. Apropos Größe: Der VVT verfügt mit 52 Mitarbeitern über doppelt so viele wie im Durchschnitt der österreichischen Verkehrsverbünde, laut LRH fehlt zudem eine quantifizierte Personalbedarfsplanung.

Und schlussendlich ortet der Rechnungshof Schwachstellen in der Aufgabenverteilung zwischen der Verkehrsplanung im Amt der Tiroler Landesregierung und dem VVT. Die Schnittstellen im Informationsaustausch, wofür das Land strategisch und der VVT operativ zuständig ist, sollten dringend besser definiert werden.