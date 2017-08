Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Mit „konstruktiver Skepsis“ wollen die Tiroler Grünen einer möglichen Bewerbung Tirols und Innsbrucks für Olympische Winterspiele 2026 begegnen. Eine politische Sprachregelung, geboren nach der Durchsicht jener Antworten, welche die Grünen vom Österreichischen Olympischen Komitee auf ihren 26 Punkte umfassenden Fragenkatalog erhalten haben, die TT berichtete. Wer von der grünen Landesspitze ein klares Ja oder Nein erwartet hatte, wurde enttäuscht.

Parteiintern sorgt diese (Nicht-)Haltung für Gesprächsstoff. Und Kritik. Für Innsbrucks Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider ist das grüne Wording schlicht „kurios“: „Wer glaubt denn daran, dass sich ein jahrzehntelang eingefahrenes System wie das des IOC so rasch ändern wird?“ Sie vermisst eine klare Positionierung bei ihren Parteikollegen im Landhaus: „Ich werde mit Nein stimmen.“ Und so würden es auch die Innsbrucker Grünen tun. Zumal auch die Fragestellung für die Olympia-Volksbefragung am 15. Oktober in Pitscheiders Augen „sehr suggestiv“ sei: „Die Menschen sind nicht so blöd – die durchschauen das.“

Dass die Innsbrucker Bezirksgruppe der Grünen mehrheitlich gegen eine Bewerbung sei, bestätigt Klubobfrau Uschi Schwarzl. Bereits heute soll in einer Sitzung des Bezirksgruppenausschusses das Thema Olympia erneut aufs Tapet kommen. Dabei soll dem Vernehmen nach auch eine interne Umfrage präsentiert werden, die auch die grüne Basis als gespalten in Sachen Olympia ausweisen soll. Sollte sich die Innsbrucker Bevölkerung in der landesweiten Befragung gegen Olympische Spiele aussprechen, zweifelt Schwarzl an, dass alle anderen Gemeinderatsfraktionen bei ihrer Pro-Haltung bleiben werden. Zählen soll freilich nur das landesweite Ergebnis. Das haben Stadt und Land bereits fixiert.

Aber auch bei einem Nein in der Landeshauptstadt sieht Landtagspräsident und Ex-BM Herwig van Staa (ÖVP) keine Konsequenzen für Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (FI) als Person. Schließlich habe auch er einst eine Olympiabefragung verloren. Ein Aufsplitten des Ergebnisses würde, so van Staa, nur wieder neue Konflikte zwischen dem Land und der Stadt aufbrechen lassen: „Und Eifersüchteleien gegen die Stadt hat es immer schon gegeben.“ Er selbst sei für eine Olympiabewerbung.