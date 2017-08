Karrösten – Obwohl sich der elfköpfige Gemeinderat von Karrösten aus drei Listen zusammensetzt, war in seiner jüngsten Sitzung von „Klubzwang“ nichts zu spüren. Gemeinsam definierte langfristige Ziele, insbesondere im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes, Kosteneffizienz und Basisdemokratie standen auch diesmal im Mittelpunkt.

So erwies sich die Debatte der Frage, im gesamten Gemeindegebiet abseits der Landesstraße Tempo 30 zu verordnen, nicht wie erwartet als emotional: Die sachlich geführte Diskussion folgte klaren Fakten. „Der Gesetzgeber sieht im Ortsgebiet grundsätzlich 50 km/h vor und pocht auf die Eigenverantwortung der Lenker“, präzisierte BM Oswald Krabacher die Rechtslage. „Beschränkungen sind nur in begründeten Fällen auf der Basis entsprechender Gutachten möglich.“ Wegen des – bezogen auf das gesamte Wegenetz – geringen Verkehrsaufkommens, der vielfach großzügigen Fahrbahnbreiten und der niedrigen Siedlungsdichte entlang mancher Straßenabschnitte werden einer gutachterlichen Befürwortung nur geringe Chancen eingeräumt.

Zwei Mandatare sprachen sich am Ende für die Beibehaltung des Status quo, drei für „generell 30“ und sechs für eine dauerhaft praktikable variable Lösung mit Erweiterungen bestehender Beschränkungen, z. B. im Umfel­d der Schule, und baulichen Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduktion und der Errichtung von Gehsteigen aus.

„An uns ist überhaupt noch keine Gemeinde im Bezirk herangetreten, den 30er im gesamten Ortsgebiet einzuführen“, erklärt Bezirkshauptmann Raimund Waldner auf TT-Nachfrage. Und er bestätigt auch das aufwändige Verfahren: Die Gemeinde müsste selbst ein „umfangreiches, fundiertes“ Gutachten erstellen lassen, das vom Land noch einmal überprüft werden müsste. „Aus Jux und Tollerei würde so ein 30er nicht eingeführt. Das Gutachten müsste eindeutig belegen, dass dieses Tempolimit der Verkehrssicherheit dient.“

Aktuelle Statistiken weisen die knapp 700 Einwohner zählende Gemeinde mit einem Pro-Kopf-Aufkommen an eigenen Steuern von weniger als 200 Euro jährlich als Schlusslicht im Bezirk aus. BM Krabacher dankte deshalb in einem Brief den ausführenden Firmen des derzeit laufenden Schulumbaus für die Einhaltung der geplanten Termine und Kosten, bat gleichzeitig aber auch darum, die Kommunalsteuer in Karrösten abzuführen.

Als weitere wichtige Impulse für die Dorfentwicklung bewertet der Gemeinderat den baldigen Baubeginn des ersten Abschnitts einer neuen Wohnanlage und grünes Licht für die Realisierung der seit Langem geplanten Siedlungserweiterung. Nach erheblichen Verzögerungen im Genehmigungsverfahren signalisierte nun BM Krabacher dem Gemeinderat aktuelle Anzeichen einer positiven Entscheidung. Obwohl noch keine Ausschreibungen erfolgten, liegen der Gemeinde bereits sechs Ansuchen von Einheimischen für Baugründe bzw. Wohnraum vor. BM Krabacher berichtet auch von „deutlichem Interesse Auswärtiger“, nach Karrösten zuzuziehen. (tp, pascal)