Imst – Auch für den Oetzer Gemeinderat und Betriebsrat der Firma Lidl, den 35-jährigen Süleyman Kilic, hat der Wahlkampf bereits begonnen: Er kandidiert nun offiziell als der SPÖ-Spitzenkandidat von „Tirol West“ für die Nationalratswahl am 15. Oktober. Gemeinsam mit den beiden Spitzenkandidaten aus dem Bezirk für die Tiroler Landtagswahlen, dem Imster Gemeinderat Vincenzo Diana und der Haiminger SPÖ-Vorsitzenden Alexan­dra Zolitsch, traf Kilic am Wochenende die Landesparteivorsitzende Elisabeth Blanik und die Bezirksvorsitzende Karoline Graswander-Hainz, um mit ihnen Hausbesuche in der Bezirkshauptstadt zu absolvieren. Die Bevölkerung sollte für Themen wie Ganztagesbetreuung, Mindesteinkommen und sichere Pensionen sensibilisiert werden.

Die kommenden drei Wochen werden die SPÖ-Vertreter zudem Hausbesuche in Haiming und Roppen durchführen, um mit potenziellen Wählern in direkten Kontakt zu treten. Tirolweit sollen so 17.000 Haushalte für die Anliegen der Sozialdemokratie erreicht werden. Als „erfrischende politische Tätigkeit“ bezeichnet Blanik die Gespräche an den Haustüren, mit denen man nicht nur das eigene Klientel, sondern auch neue potenzielle Rot-Wähler erreichen will. (ado)