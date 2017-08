Von Angela Dähling

Zell a. Z. — Wenn es um die Zukunft der Zillertalbahn in seiner Gemeinde geht, zeigt sich der Zeller Bürgermeister Robert Pramstrahler kompromisslos. Der Gemeindechef hält an seiner Forderung fest, dass die Schmalspurbahn, die mitten durch den Ort fährt, unter die Erde verlegt werden soll. Wie berichtet, ist das für die Zillertaler Verkehrsbetrieb­e (ZVB) aus Kostengründen nicht vorstellbar. Stattdessen könne der Zug in Zell zur Straßenbahn werden, wodurch unter anderem keine beschrankten Bahnübergänge mehr nötig wären.

Für Pramstrahler ist das allerdings keine Lösung. „Wir werden mit einer Verkehrsanalyse belegen, dass der geplante 15-Minuten-Takt der Zillertalbahn in Zell zu einem Verkehrschaos führen würde, denn das hieße, dass alle sieben Minuten ein Zug durch den Ort fährt", sagt Pramstrahler. Er sieht durch den Zug bzw. die Straßenbahn auch ein Sicherheitsrisiko für Senioren des Altenheimes, das demnächst erweitert werden soll. Zudem schränke die oberirdisch geführte Bahn die Entwicklungsmöglichkeiten des Ortes ein.

„Wir werden weiter für die unterirdische Trasse kämpfen. Wann, wenn nicht jetzt, wo mit neuem Antriebs­system und Gleisverlegungen zur Bergbahn ohnehin große Pläne geschmiedet werden? Das ist eine einmalige Chance für uns", hat Pramstrahler danach wenig Hoffnung, dass er mit seinen Vorstellungen noch Gehör findet.

„Das jährliche Steueraufkommen im Zillertal beträgt 500 Millionen Euro. Zell bräuchte einmal in hundert Jahren die Hälfte davon für diese Pläne. Und die Bergbahnen im Tal haben in den letzten Jahren mehr investiert", versucht der Gemeinde­chef auch die Kosten zu relativieren.