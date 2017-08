Fügen – Dem Zillertaler Planungsverbandsobmann mahlen die bürokratischen Mühlen eindeutig zu langsam, wenn es um die Verkehrslösung in Fügen geht. Mit dem Baustart ist nämlich erst in zwei Jahren zu rechnen. „Ein Jahr dauert die Detailplanung, dann folgen Grundverhandlungen und Behördenverfahren, und dann die Ausschreibungen nach dem Bundesvergabe­gesetz“, erklärt Gabriel Stagg­l von der Abteilung Verkehr und Straße beim Land Tirol. Die Bauzeit sei aufgrund technischer Details schwer vorauszusagen, zu rechnen sei in etwa mit zwei Jahren, erklärt Staggl weiter. „Uns wurde bei der Planungsverbandssitzung von Herrn Staggl erklärt, dass erst im Jahr 2023 mit der Fertigstellung zu rechnen ist. Und das ist eindeutig zu lang“ sagt Planungsverbands­obmann Hansjörg Jäger. Er glaubt, dass finanzielle Gründe die Ursache sind. „Die Zillertalbahn will bis 2022 ihre Pläne umsetzen und benötigt Geld, in Mayrhofen braucht es ein­e Bahnhofs- und Straßen­lösung, und auch die Scharnitzer Verkehrslösung soll fertig werden. Da wird dem Land irgendwann das Geld ausgehen“, glaubt Jäger. Er fordert daher eine Sonderfinanzierung für die Verkehrslösung in Fügen, damit sie raschest umgesetzt wird. „Die Umfahrung Ried-Kaltenbach war 3,5 Jahr­e nach Regierungs­beschluss befahrbar. Das zeigt, wenn ein Wille da ist, geht’s“, meint Jäger. (ad)