Fieberbrunn – Die bisherige Flüchtlingsunterkunft Bürglkopf in Fieberbrunn wird von einem Heim für Asylwerber zu einer Rückkehreinrichtung des Bundes für Asylwerber mit negativem Bescheid umfunktioniert. Das teilte gestern das Innenministerium mit. Ab 1. November werden in dem Gebäude bis zu 100 Personen so lange untergebracht sein, bis ihre Heimreise organisiert ist. Die Aufenthaltsdauer eines Bewohners werde im Bereich einiger weniger Wochen liegen, erklärt Karl-Heinz Grundböck, Sprecher des Innenministeriums

Beratung und die Grundversorgung gibt es für Menschen mit negativem Asylbescheid mit einer mit 1. November in Kraft tretenden Gesetzesänderung nur noch in den Rückkehreinrichtungen. Es handelt sich dabei nicht um eine Haft, die Menschen können sich frei bewegen. Allerdings gibt es eine Gebietsbeschränkung auf den politischen Bezirk. Die künftigen Bewohner haben sich entweder bereits zur freiwilligen Rückkehr entschieden oder sollen das während ihres Aufenthaltes am Bürglkopf tun, so Grundböck. Wer sich trotz negativen Bescheides weigert, das Land zu verlassen, kann in Beugehaft genommen werden, die Rückführung erfolgt dann über das Polizeianhaltezentrum.

Unaufgeregt nimmt der Bürgermeister der Marktgemeinde Fieberbrunn, Walter Astner, die Entscheidung des Innenministeriums zur Kenntnis. Ob bestehendes Heim für Asylwerber oder als Rückkehreinrichtung genutzt werde, sei nicht relevant: „Für mich macht das keinen großen Unterschied.“ Er stellt sogar in Aussicht, dass sich die Zustände in der Unterbringung, in der es immer wieder zu Zwischenfällen kam, etwas beruhigen könnten: „Zum einen wird die Aufenthaltsdauer der Menschen verringert, zum anderen wurden vom Ministerium mehr Kompetenzen für das Personal zugesichert.“

Insgesamt gehen in Österreich im November drei Rückkehreinrichtungen in Betrieb: Neben Bürglkopf sind das Standorte in Krumfelden bei Althofen in Kärnten und in Steinhaus am Semmering in der Steiermark mit jeweils 150 Plätzen. (np, bfk, APA)