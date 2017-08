Von Alexander Paschinger

Tarrenz – „Das ist ein Vorzeigeprojekt. Das Land kann, muss sich aber nicht an einer Unterführung beteiligen“, erklärte Robert Zach von der Abteilung Straßenbau des Landes. Und deshalb habe sich das Land eben mit 50 Prozent an der Unterführung Walchenbach beteiligt. Die Hälfte der Kosten von 250.000 Euro musste freilich die Gemeinde Tarrenz bezahlen. Hier gehe es nämlich nicht nur um die Anzahl der Fußgänger, sondern um die Verkehrsfrequenz. Und die ist laut jüngstem Verkehrsbericht am Fernpass von 2015 auf 2016 um 5,1 Prozent gestiegen: Binnen 24 Stunden wurden dort im Jahresdurchschnitt 13.502 Fahrzeuge gezählt.

„Auslöser war sicher die Fernpass-Strategie“, ergänzt der Tarrenzer Bürgermeister Rudolf Köll. Wenn schon der Tschirganttunnel während dieser Diskussion tabu war, dann wollte er wenigstens eine Verkehrssicherheitsmaßnahme hier in Walchenbach. Die hatte die Gemeinde schon länger ins Auge gefasst – die Finanzierung war aber nicht vorhanden.

Auf mögliche Lösungen für das Tarrenzer Ortsgebiet angesprochen, hält sich Zach zurück: In welche Richtung, ob Umfahrung, großer oder kleiner Tunnel – „das ist alles offen“, verweist er auf die politische Willensbildung.

Für Köll hingegen ist klar, dass „man da in Richtung Osten schauen muss, nicht ins Dorf hinüber“, meint der Befürworter des Tschirganttunnels. Diese Verkehrssicherung und die letzten Begradigungen auf der Mieminger Straße zwischen Tarrenz und Nassereith seien ohnehin notwendig gewesen.

Was die weiteren Umsetzungen von Maßnahmen aus der Fernpass-Strategie betrifft, meint Zach: In Sachen Radwegeausbau an der Via Claudia komme man gut voran. Die beiden Fußgängerübergänge am Fernstein würde man derzeit ruhen lassen. Und der Rückbau in Obsteig sei eine Finanzierungsfrage. Hier gehe es darum, wie die Gemeinde den Rad- und Gehweg berappen kann. Darüber wird mit der Gemeindeabteilung verhandelt.