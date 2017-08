Von Peter Nindler

Ampass – Es ist eine Diskussion, die immer öfter in den Gemeinden geführt wird: Es geht um die Erweiterung von bäuerlichen Wirtschaftsgebäuden in den Dorfkernen. Vergrößern Landwirte ihren Betriebe, befürchten Anrainer Lärm- und Geruchsbelästigung. Negativbeispiele wie der jahrelange Streit um einen landwirtschaftlichen Großbetrieb in der Mittelgebirgsgemeinde Aldrans machen die Diskussion nicht einfacher. Wenige Kilometer entfernt in Ampass wird seit dem Vorjahr um die Widmung für einen neuen Stall gerungen. Ein Landwirt möchte nämlich seinen Stall für einen Mutterkuh- und Mastbetrieb neu bauen und erweitern; von 55 auf 60 bis 65 Stück Vieh.

Der Ampasser Gemeinderat hat die notwendige Widmung einstimmig abgesegnet, für Bürgermeister Hubert Kirchmair bringt der geplante Neubau für alle nur Vorteile. „Ein Vergleich mit dem in die Schlagzeilen geratenen landwirtschaftlichen Betrieb in der Nachbargemeinde Aldrans ist nicht zulässig, weil dieser viel größer ist“, sagt er.

Von Anrainern gab es jedoch negative Stellungnahmen, der Standort des neuen Stalls im Ort wurde kritisiert. Doch der Gemeinderat sah es anders. Auch die Landeslandwirtschaftskammer befürwortet die Neuerrichtung des Wirtschaftsgebäudes, weil der Stall nach neuestem Stand der Technik gebaut werde.

Das Land versagte dem Gebäude jedoch die aufsichtsbehördliche Widmung. Knackpunkt sind die Emissionen von Lärm und Geruch. Die Abteilung Agrarwirtschaft im Land hat nämlich ein Gutachten erstellt und für die Widmung eine so genannte Geruchszahlberechnung vorgelegt. Letztlich wird auf eine Geruchsobergrenze verwiesen, die nur eine bestimmte Anzahl von Tieren erlaubt. Eine Erweiterung ist zwar möglich, aber eine Beschränkung wurde eingezogen. Die geplante Stückzahl muss verringert werden.

Bürgermeister Hubert Kirchmair versteht die Vorgangsweise des Landes nicht. „Dass eine Geruchsobergrenze bzw. Geruchszahl für die Widmung ausschlaggebend sein kann, verstehe ich nicht. Wir haben die Ablehnung der Widmung jedenfalls beeinsprucht.“ Auch in der Landwirtschaftskammer wird diese Methode kritisch gesehen, offen wird in der Interessenvertretung die rechtliche Basis dafür in Frage gestellt.

Indessen sollen auch Gutachten von der Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein aus dem steirischen Irdning vorliegen, die ebenfalls die Vorgangsweise der Gemeinde unterstützen und jene des Landes in Zweifel ziehen. Am Zug ist jetzt jedenfalls das Landesverwaltungsgericht, das in der Causa Ampass entscheiden muss

Agrarstrukturell müssen Land und Landwirtschaftskammer aber wohl intensiv über die Entwicklungsmöglichkeiten von landwirtschaftlichen Betrieben in Dörfern und nachvollziehbare Richtlinien nachdenken.