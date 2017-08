Von Catharina Oblasser

Lienz – Drei ganz unterschiedliche Osttiroler kandidieren bei der Nationalratswahl am 15. Oktober, in der Hoffnung, einen Platz im Hohen Haus in Wien zu ergattern. Da ist der besonnene, ruhige Volksschullehrer Thomas Haidenberger aus Iselsberg-Stronach bei den Grünen, dem erneuerbare Energie und der ländliche Raum ein Anliegen sind. Da ist der langgediente Politiker Gerald Hauser bei der FPÖ, der auf viele Jahre Erfahrung als Bürgermeister, Landtagsabgeordneter, Landesparteiobmann und Parlamentarier verweisen kann. Und da ist der junge Neustarter Bernhard Webhofer, Bürgermeister von Gaimberg, für die ÖVP. So richtig in die Politik zog es ihn erst 2016.

Wie stehen nun ihre Chancen? Eines ist fix: Auch wenn jeder der drei Kandidaten auf Platz eins der Bezirksliste gereiht ist, so nützt das nichts. Ein Grundmandat im Wahlkreis Osttirol, dem kleinsten von Österreich, ist unerreichbar. Für ein Grundmandat bräuchte ein Kandidat je nach Wahlbeteiligung um die 90 Prozent aller Stimmen – unrealistisch.

Würde man von den Ergebnissen der letzten Nationalratswahlen 2013 ausgehen, so wäre klar: Gerald Hauser hätte als Listenzweiter auf der Landesliste sein Mandat wieder sicher. Damals lag das Tiroler Ergebnis für die FPÖ bei 18,66 Prozent. Das reichte locker. Auch Thomas Haidenberger wäre als Landeslisten-Zweiter bei einem Wahlergebnis wie 2013 im Parlament. Damals hatten die Grünen 15,19 Prozent in Tirol erreicht, die zwei Sitze im Parlament wurden über die Landesliste besetzt. Doch diesmal dürften die Karten ganz neu gemischt werden. Mit dem Antreten von Grünen-Urgestein Peter Pilz wird den Grünen wohl starke Konkurrenz aus den eigenen Reihen erwachsen.

Und die erneuerte ÖVP unter Sebastian Kurz? 2013 erreichte die Partei 32,33 Prozent in Tirol und vier Mandate. Drei davon (in den Wahlkreisen Oberland, Unterland und Innsbruck-Land und Schwaz) waren allerdings Direktmandate, die die Kandidaten selbst erkämpft hatten. Von der Landesliste kam nur der Kandidat auf Platz eins zum Zug. Und Bernhard Webhofer hält aktuell nur Platz vier. Selbst wenn Kurz einen Erdrutschsieg in Tirol einfahren sollte, so muss das für Webhofer kein Vorteil sein: nämlich dann, wenn die vielen Stimmen in einem der Nordtiroler Wahlkreise ein zweites Grundmandat ermöglichen. Diese Stimmen fehlen dann den Kandidaten auf der Landesliste. Doch die Wahlarithmetik hat schon öfter alle Berechnungen über den Haufen geworfen. Es bleibt also bis zuletzt spannend.