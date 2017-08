Kufstein – Die Kufsteiner Wahlsprengel wurden in den vergangenen Monaten neu eingeteilt. Diese veränderte Einteilung wird erstmals bei der Nationalratswahl am 15. Oktober angewandt. Hauptgrund für die neue Einteilung ist, dass nun ab sofort alle Wahlsprengel barrierefrei zugänglich sind.

Ein weiteres Augenmerk in der Umgestaltung der Wahlsprengel lag darauf, dass die Zahl der Wahlberechtigten in den einzelnen Wahllokalen ausgeglichen ist. Nach Möglichkeit sollten in keinem Wahllokal mehr als 1000 Wahlberechtigte zugeordnet sein – diese Vorgabe wird nun auch erfüllt. Zudem werden die Wahllokale ab nun verstärkt in stadteigenen Gebäuden untergebracht, was weitere Vorteile in der Organisation und Abwicklung der Wahl mit sich bringt. Wer in Kufstein wo seine Stimme abgeben kann, steht unter anderem auf der persönlichen Wählerverständigungskarte, die Ende September per Post zugeschickt wird. (TT)