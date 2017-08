Innsbruck – Von wegen Sommerruhe. In der Innsbrucker SPÖ hat sich eine Gewitterzelle gebildet, die Freundschaft mit der im April von SPÖ-Parteivorsitzender Elisabeth Blanik und Parteimanager LA Georg Dornauer im Alleingang auserkorenen Bürgermeisterkandidatin Irene Heisz (49) ist merklich abgekühlt. Es soll massive Reibungsverluste geben, der Kommunikationsstil der neuen SPÖ-Spitzenfrau wird parteiintern angeprangert. Außerdem verstricke sich die Stadtpartei zusehends in inhaltliche Diskussionen. Zum Thema Olympia gebe es kaum Aussagen, außerdem trete Heisz seit Monaten öffentlich nicht in Erscheinung. Obwohl Innsbruck für die Tiroler SPÖ nicht nur in Hinblick auf die Gemeinderatswahl im April 2018, sondern auch für die bevorstehenden Nationalratswahlen und die Landtagswahl im Februar zentrale Bedeutung hat.

Blanik ist nach wie vor froh, „dass sich Irene Heisz bereit­erklärt hat, sich in der Stadt politisch zu engagieren“. Sie bringe auch viele Betrachtungsweisen mit, die der Innsbrucker SPÖ guttun würden. „Heisz und Stadtparteiobmann Helmut Buchacher repräsentieren auch Themen für Innsbruck“, fügt die SPÖ-Vorsitzende hinzu. Hinter den Kulissen wird allerdings an einem organisatorischen Krisenmanagement für Heisz und Buchacher gearbeitet, damit die Doppelspitze endlich in die Gänge kommt.

Wobei in der Innsbrucker SPÖ sogar schon Alternativen zu Heisz angedacht werden. Die Suche nach einem Gegenkandidaten oder einer Mitbewerberin für den Parteitag im November soll angelaufen sein. In der Partei tut sich offenbar ein Riss auf.

Heisz selbst ist überrascht. „Von möglichen Gegenkandidaten am Parteitag, der am 11. oder 18. November stattfinden wird, weiß ich nichts“, sagt sie gegenüber der TT. Dass sie sich in den vergangenen Wochen zurückgehalten habe, sei richtig. „Das war aber bewusst. Es wäre nämlich nicht klug gewesen, mit politischen Aussagen aufzuwarten, wenn mich die Funktionäre nicht einmal kennen.“ Und so habe sie zuerst einmal eine Funktionärstour absolviert. Und nicht nur das.

Laut Heisz seien die Innsbrucker Genossen in mehreren Workshops mit programmatischer Arbeit beschäftigt gewesen. „Es schien mir deshalb nicht sinnvoll, mit öffentlichen Aussagen der Meinungs- und Mehrheitsbildung in der Partei vorzugreifen.“

Im Gegensatz zu Heisz bewerten interne Kritiker die Programmarbeit als Endlosschleife. Man drehe sich derzeit im Kreis, die SPÖ müsse einfach zu den Menschen hinaus. Kanzler und Bundesparteivorsitzender Christian Kern gebe ohnehin die Themen vor, die nur heruntergebrochen werden müssten.

Damit die Innsbrucker SPÖ nicht wieder eine Baustelle wird, ist einmal mehr Blanik gefordert. Sie trägt die Verantwortung für die Personalentscheidung. In den nächsten Tagen dürfte es deshalb zu intensiven Gesprächen kommen, damit es keinen Super-GAU am Stadtparteitag und kein böses Erwachen bei der Gemeinderatswahl gibt. (pn)