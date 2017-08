Innsbruck – Ein Frauentrio schicken die NEOS Tirol für die kommende Nationalratswahl am 15. Oktober für den Regionalwahlkreis Innsbruck-Stadt ins Rennen. Es sind dies auf Platz eins die stellvertretende NEOS-Landessprecherin Julia Seidl, Christine Kittinger (Platz 2) und Dagmar Klingler (3). Das erklärte Ziel ist es, dem Ergebnis aus dem Jahre 2013 „etwas draufzulegen“, wie Seidl es formulierte. Damals kamen die NEOS in der Landeshauptstadt auf 7,8 Prozent.

Erst vor Kurzem in die neue Parteizentrale in der Kaiserjägerstraße übersiedelt, prangt an der Fronttüre zwar noch kein Logo, dafür aber das Wort „Mut“. Den wollen die drei Kandidatinnen auch aufbringen, wenn es darum geht, der FPÖ Paroli zu bieten. „Ich lasse mir unsere Stadt nicht von Federspiel schlechtreden“, gibt sich Seidl kämpferisch. Innsbruck sei eine tolle Stadt, wenngleich noch viel ungenutztes Potenzial vorhanden sei. Wie auch schon die Bundespartei, so legen auch die Innsbrucker NEOS inhaltlich den Schwerpunkt auf (Aus-)Bildung. In vielen Punkten würde das derzeitige Schulsystem den Anforderungen der Pädagogik nicht entsprechen. Dass ein Nationalratsmandat äußerst schwierig wird, wissen alle drei. Deshalb werde man sich auch für die Landtags- und Gemeinderatswahlliste intern bewerben. (mami)