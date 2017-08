Von Walter Zwicknagl

Rattenberg – Ein ehrgeiziges Ziel hat der Rattenberger Bürgermeister Bernhard Freiberger: „Der Schlossberg soll wieder ein Juwel im Gesamt-ensemble werden. Wir haben dabei die ersten Hürden genommen. Denn schrittweise sollen wieder die alten Gemäuer, die Sträucher und Bäume verdeckt haben, sichtbar werden.“ Und er freut sich über die Arbeit, die im Westteil schon abgeschlossen wurde. „Bisher war der Weg vom großen Parkplatz in die Höhe eher ein Trampelpfad. Ganz zu schweigen davon, dass es an einer entsprechenden Beleuchtung fehlte“, meint der Gemeindechef. Apropos Beleuchtung: Bisher sorgten auf einer Fläche von 6000 Quadratmetern am Parkplatz zwei alte Straßenlampen für Licht, jetzt gibt es eine zeitgemäße Beleuchtung.

Zur kleinen Erholungszone wurde in den vergangenen Monaten die Grünanlage neben dem Turm. Bänke und Tische wurden aufgestellt, auch drei Fahnen flattern jetzt am Schlossberg im Wind. „Nahe dem Turm wird im Gedenken an Kanzler Biener eine Holzstatue aufgestellt. Nach dieser wurde lange gesucht. Sie fand sich unter einem Kartoffel­sack im Bauhof. Derzeit ist sie gut verwahrt in einer Grotte beim westlichen Aufgang. Das Podest, auf dem sie dann stehen wird, haben wir schon aufgestellt“, erzählt Freiberger. Mehr zu dieser lange verschollenen Statue weiß der Radfelder Zollchronist Norbert Wolf. „Die Biener-Statue wurde im Jahr 1951 zur Erinnerung an den ehemaligen Kanzler von Tirol, der in Rattenberg durch Henkershand starb, aufgestellt. Dass sie nun wieder aufgetaucht ist, freut mich.“ „Wir werden für die Sicherung der Figur vor Wind und Wetter und Vandalismus sorgen“, betont der Rattenberger Bürgermeister.

Und es gibt noch weitere Pläne. „Ich kann mir gut vorstellen, dass wir beim Pavillon am Schlossberg eine kleine Tanzfläche errichten. Vor allem legen wir bei den neuen Maßnahmen ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit. Und es zählt bei all diesen Dingen auch die Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt“, sagt Freiberger. Das Ziel sei es, diese Zone für Einheimische und den Gast aus der Region zu beleben. „Wir wünschen uns da nicht die großen Bustouren, die am Parkplatz selbst den Kaffee ausschenken und vor dem Bus die Würstel sieden“, meint er energisch.

„Vielleicht ist den Rattenberg-Besuchern in der autofreien Zone aufgefallen, dass immer weniger Gehsteige vorhanden sind. Wir werden auch die restlichen abbauen“, meint der Bürgermeister.