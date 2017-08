Mieders – Die Unwetter vor drei Wochen machten das Trinkwasser in Mieders kurzzeitig ungenießbar. Durch die heftigen Regenfälle wurden Verunreinigungen in die Quelle gespült, die TT berichtete. Die Gemeinde installierte eine Chlordosieranlage, das Wasser kann seitdem wieder ohne Bedenken getrunken werden. Noch immer riecht das Wasser aus der Leitung unangenehm nach Chlor, auch der Geschmack hat nicht die gewohnte Tiroler Trinkwasserqualität. Bürgermeister Daniel Stern versichert auf Nachfrage der TT, dass die Geruchsveränderung nichts mit der Wasserqualität zu tun habe und dieses bedenklos getrunken werden könne. Die Sanierungsarbeiten an der Quelle gestalten sich umfangreicher als erwartet, weshalb die Chlordossieranlage nach wie vor im Einsatz ist. „Ein Team aus Experten arbeitet mit Hochdruck an der Behebung des Problems“, versichert Stern. Noch ist nicht klar, wie lange es die Anlage noch braucht. (dd)