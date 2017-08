Innsbruck – Das, was gestern Nachmittag Wissenschaftsminister Harald Mahrer, Landeshauptmann Günther Platter (beide VP) sowie Uni-Rektor Tilmann Märk vor der „Alten Chemie“ am Innsbrucker Inn­rain taten, nämlich strahlen, damit sorgte das Gebäude selbst vor einigen Jahren österreichweit für Schlagzeilen. Nach einem Strahlenunfall 2013 musste der Bau 2015 dekontaminiert werden. Eine aufwändige und kostenintensive Arbeit. Die Kosten blieben auch gestern ein Geheimnis.

Wenn nun also 40 Tonnen schwere Bagger das Stahlbetonskelett bis zum Jahresende abbrechen werden, muss auch eine „radiologische Begleitung“ erfolgen. Gefahr bestehe aber keine, wurde allseits versichert. Ebenso sorgfältig soll mit Fassadenteilen umgegangen werden, die asbesthaltig seien. In den vergangenen Wochen ist das Gebäude entrümpelt und entkernt worden, die TT berichtete. Zum Start der Abbrucharbeiten enthüllte Mahrer aber nun gestern, was in Zukunft mit diesem Areal geschehen soll. Und das ließ alle Verantwortlichen, richtig geraten: strahlen.

Geplant ist ein Neubau mit 13.000 m², in dem die Uni Innsbruck dislozierte Institute wie das der Archäologie, Alten Geschichte und Altorientalistik sowie Sprachen und Literatur, einen Hörsaal für 800 Personen, Seminarräume, eine Bibliothek und eine Mens­a unterzubringen gedenkt. Ein Mammutprogramm, das bereits seit einigen Jahren vor sich hinköchelt. Bis dato aber an der Finanzierungszusage des Bundes scheiterte. Mahrer verkündete gestern nun die Frohbotschaft: Die Finanzierung steht, der Bund gibt die nötigen rund 90 Mio. € (inkl. Abbruch- und Einrichtungskosten) frei. Eine Investition, die wiederum Platter und LR Bernhard Tilg im Sinne der universitären Standortverbesserung freute.

Musste die Bundesimmobiliengesellschaft noch vor Jahren einen diesbezüglichen Architekturwettbewerb aufgrund der budgetären Wirren canceln, kann sie nun als Eigentümerin der Liegenschaft einen neuen Anlauf starten. Der Wettbewerb soll bis Sommer 2018 abgeschlossen sein. Den Baubeginn datiert BIG-Geschäftsführer Hans-Peter Weiss auf das Jahr 2020.

Zur Linderung der akuten Raumnot hat Uni-Rektor Märk aber bereits ein nächstes Millionenprojekt auf seinem Wunschzettel stehen: den Bau eines Hauses der Physik am Campus Technik. Platter dett­o. Mahrer versprach rasche Planungsschritte.

Verwunderlich war gestern, dass von Seiten der Stadt kein Vertreter zugegen war. Eine Antwort dazu blieben die Verantwortlichen gestern vor Ort allerdings schuldig. (mami)