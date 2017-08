Von Peter Nindler

Innsbruck – Es gehört mittlerweile zum Alltag von Großprojekten, dass die Vergabe von Aufträgen beeinsprucht wird. So auch beim Bau des 55 Kilometer langen Brennerbasistunnels von Innsbruck nach Franzensfeste/Südtirol. Wie das Bundesverwaltungsgericht in Wien verlautet, wurde nach Mitteilung des Vergabeergebnisses am Ende der zehntägigen Stillhaltefrist dieses am 21. August angefochten. Die Angebotsabgabe für das größte Baulos des Brennerbasistunnels mit der Errichtung der Haupttunnelröhre zwischen Pfons und Brenner, neun Kilometer Erkundungsstollen sowie die Nothaltestellen und die Überleitstelle bei St. Jodok erfolgte vor vier Monaten am 18. April. Insgesamt sollen in diesem Bereich 50 Kilometer Tunnel vorangetrieben werden.

Der Auftrag wurde europaweit ausgeschrieben, der finanzielle Rahmen mit 1,280 Mrd. Euro beziffert. Daraufhin haben fünf Bietergemeinschaften ihre Vorschläge vorgelegt: Impresa Pizzarotti & C. S.P.A., Implenia Österreich GmbH, Metrostav a.s., BeMo Tunnelling GmbH; Strabag AG, Salini Impregilo; Acciona Construcción, S.A., Impresa Cooperativa Muratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa; Astaldi S.p.A., Ghella S.p.A., Oberosler Cav. Pietro S.r.l., P.A.C. S.p.A. und die Porr Bau GmbH, G. Hinteregger & Söhne Baugesellschaft m.b.H., Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A., Itinera S.p.A.

Bestbieter war die Bietergemeinschaft rund um Porr, die angebotene Summe lag bei rund 966 Millionen Euro und damit um 24 Prozent unter dem ausgeschriebenen Finanzrahmen. Strabag und Astaldi, die Zweit- und Drittgereihten, haben die Reihung jedoch bekämpft. Das Bundesverwaltungsgericht hat deshalb ein Nachprüfungsverfahren eingeleitet.

Der Vorstand der Brennerbasistunnelgesellschaft, Konrad Bergmeister, zeigt sich gegenüber der TT gelassen, weil aus seiner Sicht alles transparent und nachvollziehbar gewesen wäre. Er spricht von einem üblichen Vorgang, „das ist nicht außergewöhnlich“. Der Tunnelchef rechnet mit einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts in der zweiten Septemberhälfte.

Der Bau des Brennertunnels geht planmäßig voran. 230 Kilometer Tunnel (Haupt- und Erkundungsstollen) werden ins Brennermassiv gebohrt, 70 Kilometer haben die Bauarbeiter bereits geschafft. „Davon 50 in Tirol“, freut sich Konrad Bergmeister.