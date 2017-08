Freitag wurden die Tiroler Kandidatenlisten für die Nationalratswahl am 15. Oktober im Boten für Tirol veröffentlicht. Zehn Listen treten an, die etablierten Parteien haben ihre Spitzen – Kira Grünberg (ÖVP), Selma Yildirim (SPÖ), Peter Wurm (FPÖ), Berivan Aslan (Grüne) und Dominik Oberhofer (NEOS) – bereits präsentiert. Bei den kleineren bzw. erstmals kandidierenden Parteien finden sich überraschende Kandidaten sowie Partei-Hopper.

Das trifft auf Josef Stingl nicht zu. Das Urgestein der Kommunistischen Partei in Tirol geht für die „KPÖ und Plattform Plus“ in die Wahl. Die Wiesinger Kommunalpolitikerin Maria Chelucci tritt für Peter Pilz an. Hinter ihr will Wilhelm Schlögl aus Mieders für den ehemaligen grünen Nationalrat in Tirol reüssieren.

Schlögl ist kein Unbekannter, politisch zählt er als Agrar-Hardliner zu den maßgeblichen Kritikern der Höchstgerichtsentscheidungen zu den Gemeindegutsagrargemeinschaften. Er verteidigt nach wie vor die heute als verfassungswidrig eingestuften Übertragungen des Gemeindeguts von den Gemeinden auf die Agrargemeinschaften in den 1950er- und 1960er-Jahren. Und offen bezeichnet Schlögl das richtungsweisende Verfassungsgerichtshoferkenntnis zu den Agrargemeinschaften, mit dem die Kommunen wieder Zugriff auf ihr Gemeindegut erhielten, als „Mieders-Verkenntnis“ und spricht trotz klarer höchstgerichtlicher Judikatur von „Wahnsinn mit Methode“. Schlögl ist zudem Vize-Obmann der Plattform Agrar/Agrar West und Obmann des Vereins für Eigentümerinteressen. Dieser Verein versucht mit bisher aber erfolglosen Entschädigungsklagen von 1,8 Milliarden Euro gegen die Gemeinden das Agrargesetz zu kippen. Detail am Rande: 2013 unterstützten Agrar-Hardliner das BZÖ.

Charly Grill von der Liste Pilz betont, man wisse über Schlögls Agraraktivitäten Bescheid, aber man dürfe ihn nicht darauf reduzieren. „Der Agrarstreit ist sicher nicht unser Thema in Tirol.“ Schlögl sei ein kantiger, widerständiger Tiroler, der beruflich eine unglaubliche Karriere bis zum Industriemanager hingelegt habe. Grill: „Das ist für uns der Grund, warum er auf Platz zwei gereiht ist.“

Bei der Freien Liste Österreich des Ex-FPÖlers Karl Schnell tummeln sich die Alt-Tyroler-Schützen. Bei Spitzenkandidat Alois Wechselberger (Ex-FPÖ, Ex-Liste-Tirol, Ex-Team-Stronach) ist der Name Programm. Bei ihm zog das Team Stronach wegen Verbindungen zu einem Hetz-Blog vor der Landtagswahl 2013 die Notbremse. Rudolf Pomaroli von der EU-Austrittspartei „Neutrales freies Österreich“ hat es ebenfalls zu Schnell hingezogen.

Für die Liste Roland Düringer – Meine Stimme GILT fungiert die Innsbrucker Studentin Monika Momo Sophia Welsch als Spitzenkandidatin, das Gesicht von „Die Weißen – Das Recht geht vom Volk aus“ ist Andreas Gaber. (pn)