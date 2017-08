Von Michael Sprenger

Wien – Der Wahlkampf der ÖVP ist wenig überraschend auf ihren Spitzenkandidaten abgestellt. Unter dem Slogan „Es ist Zeit“ werden ab September österreichweit – mit unterschiedlichen Forderungen – neun verschiedene Sujets plakatiert. Was auf allen Plakaten gleich ist: Nirgendwo steht ÖVP oder Volkspartei, überall aber Kurz 2017.

Die Grundbotschaft – mehr Kurz, weniger Partei – zieht sich mittlerweile seit knapp 100 Tagen durch. Als Kurz nach dem Rücktritt von Reinhold Mitterlehner die Partei als geschäftsführender Obmann übernommen hatte, krempelte er die ÖVP um – und stellte sie in den Hintergrund. Er gab ihr eine neue Farbe, holte sich Quereinsteiger auf die Bundesliste. Kurz selbst sieht sich als Spitze einer Bewegung.

Das Neue wird sich auch im Wahlprogramm finden, welches Anfang September präsentiert wird. Nicht mehr der alte schwarze Kampfbegriff „Leistung“ wird ins Zentrum der Wahlbewegung gestellt, sondern „Gerechtigkeit“. Die türkisen Wahlkampfstrategen nehmen also bewusst einen zentralen Begriff der Kanzlerpartei SPÖ, um ihn inhaltlich in ihrem Sinne zu besetzen. So heißt das erste große Kapitel des Wahlprogramms „Neue Gerechtigkeit“.

Kurz erklärte in kleiner Journalistenrunde, was darunter zu verstehen sei. Es gehe darum, Fehlentwicklungen gegenzusteuern, wie es Kurz nennt. Dies beginnt mit der Steuer- und Abgabenquote, die er in der kommenden Legislaturperiode auf unter 40 Prozent drücken will. „Denn was wir den Steuerzahlern antun, grenzt an Ausbeutung.“ Die ÖVP stellt seit Jahren den Finanzminister.

„Neue Gerechtigkeit“ ist für den Parteichef auch im Gesundheitssystem notwendig. „Obwohl wir dafür immer mehr Geld ausgeben, entwickelt sich das Gesundheitssystem zu einem Zwei-Klassen-System.“ Er sieht die Gefahr „amerikanischer Verhältnisse“.

Zur „Neuen Gerechtigkeit“ zählt der türkise Spitzenmann ebenso die Mindestsicherung. Er warnt einmal mehr vor einer „Zuwanderung ins Sozialsystem“. Es könne auch nicht länger sein, dass die Anreize, zurück in den Arbeitsprozess zu gehen, zu gering seien.

Für Kurz leiten sich daraus vier Prinzipien ab: „Wer arbeitet und Leistung erbringt, darf nicht der Dumme sein. Wer Leistung beziehen will, der muss zuerst Leistung erbringen. Wem eine Leistung zusteht, der soll sie auch bekommen. Wer sich nicht helfen kann, dem muss geholfen werden.“

Das Wahlprogramm soll über den September hindurch in drei Tranchen vorgestellt werden. Beginnend mit der „Neuen Gerechtigkeit“ sollen dann die Inhalte zu den zentralen Kapiteln „Wirtschaftsstandort“ und „Sicherheit und Migration“ folgen.

Kurz liegt derzeit in allen Umfragen zum Teil mit signifikantem Vorsprung auf Platz eins. Will er dann auch neue Wege bei der Regierungsbildung und seiner Ministerliste gehen? Da ist Kurz zurückhaltend. Er habe jedoch keinem seiner ÖVP-Minister zugesagt, Teil seiner Regierungsmannschaft zu sein – sollte die ÖVP die Wahl gewinnen.

Er denke auch nicht daran, ein Schattenkabinett zu präsentieren. Und es sei für ihn offen, welche Koalition es nach dem 15.Oktober geben werde. Sollte er jedoch in die Ziehung kommen, dann gehe es ihm darum, jenen Weg einzuschlagen, der ein „Maximum an Veränderung“ ermögliche, sagt Kurz.

Ob dies dann in einer klassischen Koalition umzusetzen sei oder vielleicht in einer Minderheitsregierung mit wechselnden Mehrheiten im Parlament, sei für ihn offen. Er stelle bewusst keine Koalitionsbedingungen. Mit Blick auf die jüngere Vergangenheit wisse er, was aus all diesen Bedingungen geworden sei.