Innsbruck – Der Markt mit den Freizeitwohnsitzen in Tirol boomt. Im Freizeitwohnsitzverzeichnis des Landes haben die 279 Gemeinden 15.846 gewidmete Feriendomizile gemeldet, die von ihren Eigentümern lediglich touristisch genützt werden. Die Debatte über den Wildwuchs an Freizeitwohnsitzen ist jedoch wieder voll entbrannt, schließlich wird die Zahl der illegalen Wohnsitze auf rund 10.000 geschätzt. Zuletzt sorgte ein Fall im Unterland für Aufsehen, wo erstmals ein Bergbauernhof mit Freizeitwidmung um eine Million Euro angeboten wurde.

Im Zillertal werden ebenfalls Freizeitwohnsitze gesucht. „Bauernhäuser, Almhütten, Ferienwohnungen“, heißt es in einer Anzeige. Die Politik hingegen sucht nach einem Ausweg, deshalb wird auch die Forderung nach einer Freizeitwohnsitzpauschale für die Gemeinden laut. Derzeit müssen die Besitzer lediglich Nächtigungsabgaben an die Tourismusverbände zahlen, das sind insgesamt fünf Millionen Euro pro Jahr. Auch strengere Überprüfungen werden gefordert. Für den grünen Landtagsvizepräsidenten Hermann Weratschnig ist das eine Überlegung wert, doch bisher hat der Koalitionspartner ÖVP stets abgewunken, wenn das Thema einer Freizeitwohnsitzabgabe aufs Tapet gebracht wurde. Das Freizeitwohnsitzverzeichnis bezeichnet er als ersten wichtigen Schritt. Den viel zu lange praktizierten unkontrollierten Umwidmungen in den Gemeinden wird der Kampf angesagt. Erstmals können Bürger die Entwicklung in ihrer Gemeinde genau nachvollziehen. Die Novelle wirkt, schafft Transparenz und ermöglicht, die Regionen und Gemeinden zu vergleichen.“ Mangelhaft sei bisher allerdings die Prüfung der Gemeinden, ob ein Hauptwohnsitz auch gelebt wird oder ob es sich um einen illegalen Freizeitwohnsitz handelt, betont Weratschnig. „Das ist enttäuschend.“ Sollte die notwendige Prüfung durch die Gemeinde sich als schwierig herausstellen, brauche es die Hilfe durch die Landesregierung. „Wir wären bereit, konkrete Gespräche mit dem Gemeindeverband zu führen, wie wir die Prüfkompetenz verbessern und die Gemeinden dabei entlasten“, schlägt Weratschnig vor. Für SP-LA Klaus Gasteiger ist ohnehin die Landesregierung gefordert. „Mit den vorhandenen Raumordnungsinstrumenten ist man bisher mehr oder weniger gescheitert.“ Andererseits spricht er sich offen für eine Abgabe auf Freizeitwohnsitze aus, die dann zweckgewidmet dem sozialen Wohnbau zur Verfügung gestellt wird. „Dann haben die Gemeinden zumindest etwas. Günstiger Wohnraum wird in allen Gemeinden benötigt.“ Harsche Kritik übt die Liste Fritz. „ÖVP und Grüne machen es sich deshalb politisch zu einfach, wenn sie nach der Veröffentlichung der genehmigten Freizeitwohnsitze jetzt zur Tagesordnung übergehen wollen“, rügt Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider. „Was tun sie gegen die vielen illegalen Freizeitwohnsitze? Was tun sie gegen den fortschreitenden Ausverkauf Tirols?“, fragt sie. Um festzustellen: Je mehr illegale Freizeitwohnsitze, desto größer ist der Ausverkauf Tirols. Die Liste Fritz forciert ebenfalls eine Abgabe. Besitzer von Freizeitwohnsitzen seien auch eine Belastung für die Gemeinden, weil sie zwar die Infrastruktur im Dorf nützten, etwa Wasser, Kanal, Straßen und deren Instandhaltung oder Schneeräumung, aber für diese anfallenden Kosten wenig bis gar nichts bezahlen würden. „Es ist unfair und ungerecht, dass diejenigen, die ihren Hauptwohnsitz im Ort haben, die Zeche zahlen, indem sie für die Erhaltung der dörflichen Infrastruktur aufkommen müssen“, sagt Haselwanter-Schneider. Der ÖVP wirft die kleinste Oppositionspartei eine scheinheilige Politik vor: „Sie tut seit Jahren so, als würde sie konsequent gegen Freizeitwohnsitze vorgehen. Tatsächlich aber macht sie einigen wenigen kapitalkräftigen Investoren die Mauer, die Freizeitwohnsitze kaufen.“ (pn)