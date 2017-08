Dass der Tiroler Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP) just für 2017 und 2018 von seinem Ministerium viermal im Jahr ein eigenes Hochglanzmagazin Landreport herausgibt, sorgt für politische Diskussionen. Schließlich galt vor dem Neuwahlbeschluss im Mai 2017 als Vorwahl- und 2018 als Wahljahr. In der jüngsten Ausgabe (20.000 Stück) ist Rupprechter selbst 20-mal (!) abgebildet, dazu werden noch namhafte ÖVP-Politiker mit Geschichten wie Niederösterreichs Alt-LH Erwin Pröll, seine Nachfolgerin Johanna Mikl-Leitner, Spitzenkandidat und Außenminister Sebastian Kurz etc. in Szene gerückt. Finanziert wird das Magazin mit 300.000 Euro vom Landwirtschaftsministerium, wie aus einer Anfragebeantwortung an die grüne NR Christiane Brunner hervorgeht. Generalunternehmer für die Produktion ist laut Rupprechter als Billigst- und Bestbieter der Österreichische Agrarverlag. Er gehört über eine Treuhandkonstruktion dem niederösterreichischen ÖVP-Bauernbund. Die Grünen sprechen von einem parteinah produzierten Hochglanzmagazin. Rupprechter verteidigt den Landreport: Inhaltlich würden alle Aufgabengebiete des Ministeriums von der Land- und Forstwirtschaft bis hin zu Umwelt und Wasserwirtschaft abgedeckt werden.

Apropos Landwirtschaft. SPÖ-Landwirtschaftssprecher LA Georg Dornauer sieht sich durch die Rechnungshofkritik an den intransparenten Agrarförderungen in Tirol bestätigt. „Seit Jahren weisen wir auf die Einflussnahme der Landwirtschaftskammer und des ÖVP-Bauernbunds hin.“ Dornauer fordert endlich nachvollziehbare Kriterien bei den Subventionen und eine Entflechtung von der Bauernkammer. Im Visier des Landesrechnungshofs sind die Tierzuchtförderungen von 2,1 Mio. Euro.

Mit seinem Tiroler Kandidaten Wilhelm Schlögl sei Peter Pilz definitiv auf der falschen Seite der Geschichte gelandet, betonte am Wochenende der grüne Klubobmann Gebi Mair. Der Obmann des Vereins zur Förderung der Eigentümerinteressen gehört für Mair in der Agrargemeinschaftsfrage zu jenen Hardlinern, die die Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes über das Recht der Gemeinden auf Grund und Boden nie akzeptieren wollten. Es gelte darzulegen, dass die Agrar-Hardliner das Unrecht, die Erkenntnisse der Höchstgerichte und den Frieden in den Gemeinden nicht akzeptieren wollen. „Diese Leute handeln gegen die Interessen der TirolerInnen.“ (pn)