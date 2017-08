Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Eineinhalb Wochen vor Start des Kindergartenjahres 2017/18 kann Innsbrucks Bildungsstadtrat Ernst Pechlaner (SP) Entwarnung geben: Das Betreuungsloch für Dreijährige ist gestopft. Noch im März dieses Jahres – die TT berichtete – waren 172 Kleinkinder ohne einen fixen Betreuungsplatz für den Herbst dagestanden. Sogar das Amt war von dem explosionsartigen Anstieg der Anmeldezahlen überrascht, wie Pechlaner damals sagte. Einen großen Anteil daran habe hier auch der Zuzug durch Asylberechtigte, sagt Pechlane­r. Die Kapazitätsplanungen für die Kinderbetreuung seien daher in Zukunft „eine Herausforderung“.

Dass nun dennoch alle Kinder auf den städtischen Anmeldelisten Platz in einem der 29 Kindergärten finden, liegt laut Pechlaner daran, dass mit Herbst fünf neue Kindergartengruppen aufgesperrt werden. Gleich drei in Räumen der Siegmair-Schule (VS Pradl-Ost), zudem je eine Gruppe in den Peergründen sowie im Kindergarten Kranebitten. Dort, so IIG-Chef Franz Danler, musste ein Ruheraum umfunktioniert werden.

Einziger Haken an der Sache: Nicht jedes Kind kommt in seinem Wunschkindergarten unter. Hier hatte dann doch die Lösung des Kapazitätenproblems Vorrang. Vorerst seien aber „alle Wartelisten“ abgearbeitet, versichert Pechlaner.

In Summe werden also im anbrechenden Betreuungsjahr 2030 Drei- bis Sechsjährige einen städtischen Kindergarten besuchen. 800 davon beziehen Mittagstisch, 650 nehmen eine sprachliche Frühförderung in Anspruch.

Um auch den künftigen Bedarf an Betreuungsplätzen abzudecken, feilt die IIG derzeit an einer temporären und modularen Einrichtung (siehe Faktbox). Eine solche soll ab dem Kindergartenjahr 2018/19 am Standort Schützenstraße 10 im O-Dorf mit drei Gruppen eröffnet werden. Weitere Standorte (Arzl, Hungerburg, Igls) seien in Prüfung, heißt es.