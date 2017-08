Von Angela Dähling

Hart i. Z., Kaltenbach – Wer tritt die Nachfolge des beliebten Harter Bürgermeisters Alois Eberharter an, der im April nach langer schwerer Krankheit 61-jährig verstarb? Das wird sich am 24. September weisen. Dieser Termin wurde inzwischen für die Bürgermeister-Neuwahl von der Bezirkshauptmannschaft in Abstimmung mit der Gemeinde Hart festgelegt.

Die Amtsgeschäfte führt seit Eberharters Tod dessen Listenkollege, Vizebürgermeister Johann Flörl („Harter Bürgerliste für Fortschritt und Zukunft“). Der 59-jährige Landwirt ist seit dem Jahr 2010 Vizebürgermeister und kandidiert, wie bereits berichtet, nun als Bürgermeister. „Ich möchte das, was der Alois angefangen hat, weiterführen“, sagt er. Damit sind etwa die Fertigstellung des Gehsteigs von Niederhart bis zum Gemeindeamt bzw. Kindergarten und Volksschule und der Bau der Busschleife südlich des Amtsgebäudes gemeint. Läuft alles nach Plan, würde 2018 nämlich auch in Hart endlich ein Linienbus verkehren können.

Inzwischen steht auch fest, dass die Harter in gut drei Wochen tatsächlich die Wahl haben. Denn es gibt mit dem Feuerwehrkommandanten Gerhard Gruber einen zweiten Bürgermeisterkandidaten. Der 55-jährige Angestellte ist Listenführer der zweiten im Gemeinderat vertretenen Liste „Für Hart“, die fünf Mandate hat. Flörls Liste hat acht.

Gerhard Gruber hatte 2010 für den Posten des Gemeinde­chefs gegen Eberharter kandidiert, 2016 war Alois Eberharter alleiniger Kandidat. Gruber war gestern für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Einige Aufgaben warten auf den künftigen Bürgermeister jedenfalls. Laut Gemeinde­amtsleiterin Erna Widner muss etwa das in den 1960er-Jahren errichtete Wasserleitungsnetz erneuert und ausgebaut werden. Und auch der Kostenanteil an der Sanierung der NMS in Fügen trifft die wachsende, sonnig gelegene Wohngemeinde am Eingang des Zillertales, die kaum Kommunalsteuern lukriert.

Weiter taleinwärts in Kaltenbach hat inzwischen Hubert Schwarz von der Gemeindeabteilung der Bezirkshauptmannschaft die Amtsverwaltung übernommen. Bekanntlich musste das Land ja den Gemeinderat auflösen, nachdem mehr als die Hälfte der Mandatare nach andauernden Querelen zurückgetreten war. Per Bescheid wurde Schwarz ein Beirat zur Seite gestellt und damit die bisherigen (teils zurückgetretenen) Gemeindevorstände inklusive dem bisherigen BM Klaus Gasteiger in dieses Gremium bestellt.

„Letzte Woche gab es eine Beiratssitzung, weil ein Beschluss bezüglich der Haftungsübernahme beim Abwasserverband gefällt werden musste“, erklärt Schwarz. Er betont, dass er nur unaufschiebbare notwendige Beschlüsse fasse, für die er sich vorab die Meinung des Beirates hole. Politisch „heiße Eisen“, wie die Zukunft der maroden Tennishalle oder Rechtsstreitigkeiten um nicht gezahlte Erschließungkosten, greife er nicht an. „Ich werde mich hüten, etwas zur Abstimmung zu bringen, was nicht auf den neuen Gemeinderat warten kann“, sagt Schwarz. Er behandele daher nur Formsachen (Verrechnungen, Unterschriften, Bürgeranfragen).

Inzwischen steht auch der Termin für die Neuwahlen des Kaltenbacher Gemeinderates fest: Es ist der 12. November, die Einbringung der Listen muss bis zum 20. Oktober erfolgen.