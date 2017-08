Innsbruck – In Tirol leben derzeit 11.800 Türken und rund 28.000 Menschen mit türkischem Migrationshintergrund. Das umstrittene Verfassungsreferendum im April brachte heuer die schon seit Monaten schwelende Diskussion über illegale Doppelstaatsbürgerschaften endgültig ins Rollen. In Tirol ist man allerdings schon zuvor konsequent gegen nicht erlaubte Doppelstaatsbürgerschaften vorgegangen und hat diese bescheidmäßig aberkannt.

4000 in Tirol lebende türkische Staatsbürger haben sich am Verfassungsreferendum beteiligt, 10.600 schienen auf den Wählerevidenzlisten vom Frühjahr auf. Diese Listen waren auch die Basis für die in den vergangenen Monaten durchgeführten Überprüfungen. Letztlich dürften laut TT-Informationen 100 bis 200 Tiroler übrig bleiben, die ohne behördliche Bewilligung auch einen türkischen Pass besitzen. Ihnen droht der Entzug der österreichischen Staatsbürgerschaft. Nach der bescheidmäßigen Aberkennung können die Betroffenen zuerst beim Landesverwaltungsgericht und dann beim Verwaltungsgerichtshof berufen. Und notfalls vor den Verfassungsgerichtshof gehen.

In den Verfahren sind die Behörden auf die Zusammenarbeit mit den türkischen Ämtern angewiesen, die Kooperation ist meist sehr schwierig. Vom Verlust der Staatsbürgerschaft sind oft ganze Familien betroffen, sie verlieren damit auch alle Rechte, die Österreicher besitzen.

Weil es sich österreichweit um mehr als tausend Fälle handeln dürfte, sind die Bundesländer auch an einer Lösung für die Beteiligten interessiert. An einer rechtsstaatlichen, wie die für das Staatsbürgerschaftswesen zuständige Tiroler Landesrätin Christine Baur (Grüne) in der Vergangenheit mehrmals erklärt hatte. Doch eine Klärung wird nicht so einfach sein, handelt es sich bei den österreichisch-türkischen Doppelstaatsbürgern doch um eine inhomogene Gruppe.

Manche wurden schlichtweg falsch beraten, einige wussten eigentlich nicht, was sie in der Türkei unterschrieben haben. Andere wiederum haben gleich nach Erlangung der österreichischen Staatsbürgerschaft wieder um die türkische angesucht. Eine politische Einigung zeichnet sich nicht ab. Die Grünen können sich jedoch vorstellen, dass bei Rückgabe der türkischen Staatsbürgerschaft ein beschleunigtes Verfahren zur Wiedererlangung des österreichischen Passes eingeleitet wird. Dabei wären die Betroffenen aber auch auf die türkischen Behörden angewiesen. Um weiter legal in Österreich zu bleiben, benötigen sie jedoch einen Aufenthaltstitel nach dem Fremdenrecht. (pn)