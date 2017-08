Von Anita Heubacher

Innsbruck – Die Angst, die Eigentumswohnung, Häuser oder Grundstücke könnten für die Pflege im Altenheim herangezogen werden, habe viele motiviert, ihr Vermögen zu übertragen. Das ist der Erfahrungswert im Notariat Schwarz. Philipp Schwarz ist der Präsident der Notariatskammer. Falle nun der Pflegeregress, falle damit auch ein Hauptmotiv für die Übergabe. „Die Übergaben finden später oder gar nicht mehr statt“, fürchtet das Notariat. Das könne fatale Folgen haben. „Am Ende erbt dann nicht die Tochter, sondern der Pfleger.“ Es sei eben ein Unterschied, ob man noch voll geschäftstüchtig eine Übergabe organisiere – oder bereits pflegebedürftig und abhängig im Bett liege. Das Notariat Schwarz verweist darauf, dass noch nicht klar sei, ob das Aus für den Pflegeregress sich auch auf das Barvermögen beziehe. Dann wären auch Sparbücher tabu. „Es kann also sein, dass jemand 100.000 Euro am Sparbuch hat und trotzdem auf Kosten der Allgemeinheit – und damit für ihn gratis – gepflegt wird.“

2008 wurde in Tirol der Kinderregress abgeschafft. Dieser bezog sich auf das Einkommen, nicht auf das Vermögen der Kinder. Obwohl der Kinderregress – je nach Einkommen – in den meisten Fällen nur zwischen 60 und 250 Euro im Monat ausmachte, ließ die Abschaffung die Zahl der Heimbewohner in Tirol in die Höhe schnellen. Das Aus des Pflegeregresses werde denselben, wenn nicht größeren Effekt auslösen, warnen Experten. Bis dato wird für die Pflege im Heim die Pension und das Pflegegeld des zu Pflegenden und auch von dessen Partner herangezogen. Auch auf das Vermögen des Heimbewohners kann das Land Tirol zur Finanzierung der Pflege zurückgreifen. Dadurch brachten viele ihr Vermögen „rechtzeitig“ in Sicherheit. Rechtzeitig war, wenn zum Zeitpunkt der Übergabe – also zum Zeitpunkt des Grundbucheintrags – derjenige, der schenkt, nicht pflegebedürftig war. War er es, brauchte das Land fünf Jahre lang nichts zur Pflege dazuzuzahlen, weil auf das Vermögen zugegriffen werden konnte.

Ob sich die Abschaffung des Pflegeregresses auf die Hofübergaben auswirken werde, lasse sich noch nicht sagen, meint der Präsident der Landwirtschaftskammer Josef Hechenberger. „Insgesamt schätzen wir, dass jährlich zwischen 250 und 300 Höfe übergeben werden. Der Anteil derer, die aus Vorsicht vor allfälligen Zugriffen auf das Vermögen übergeben, ist als gering einzuschätzen.“ Vom richtigen Zeitpunkt der Übergabe, weiß auch Hechenberger. „Übergeben wird dann, wenn ein gut funktionierendes Sozialsystem vorhanden ist und klar ist, dass es finanziell keine Sorge macht, sich pflegen zu lassen.“ Fälle, wo das Land auf Grund oder Hof zugegriffen habe, weil nicht rechtzeitig übergeben worden sei, kennt der Bauernvertreter auch. „Durch eine Informationsoffensive hat sich das Bewusstsein der bäuerlichen Familien hinsichtlich der Vorteile einer frühzeitigen Übergabe verstärkt.“ Die Kammer berate, lege die Leitung zu Notaren oder Rechtsanwälten und helfe bei der Erstellung von Betriebskonzepten.

Ein breites Beratungsangebot bietet auch die Wirtschaftskammer. Betriebsübergaben würden in zu vielen Fällen zu spät über die Bühne gehen. Lediglich bei 55 Prozent der Unternehmen sei klar, wer die Nachfolge antrete, erklärt Stefan Garbislander, Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik und Strategie. Zu 61 Prozent würde innerhalb des Familienverbandes übergeben, in 22 Prozent der Fälle extern, 17 Prozent würden noch gar nicht wissen, an wen sie übergeben wollten. 30 Prozent der Unternehmer gaben an, in den nächsten fünf Jahren das Zepter an einen Nachfolger überreichen zu wollen. Die Zahlen hat die Kammer abgefragt – wissend, dass sich viele Unternehmer schwertun loszulassen. „Wir haben noch Luft nach oben“, sagt auch Stefan Scholze. Er ist für die Beratung bei Betriebsübergaben zuständig. Von 43.327 gewerblichen Unternehmen stünden in 11.492 Betrieben in Tirol Betriebsübernahmen an.

„Die Abschaffung des Pflegeregresses würde – wenn überhaupt – auf kleine Unternehmer Auswirkungen haben“, sagt Garbislander. Privatvermögen und Betriebsvermögen würden bei größeren Unternehmen getrennt. Das ist auch die Einschätzung des Notars. Er verweist auf Stiftungen und die verschiedenen Gesellschaftsformen zur Führung eines Unternehmens. Vom Zugriff auf Vermögen betroffen seien eher Privatpersonen.