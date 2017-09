Von Angela Dähling

Mayrhofen – Wie viele Freizeitwohnsitze gibt es in der Gemeinde Mayrhofen? Dieser Frage geht Bürgermeisterin Monika Wechselberger jetzt engagiert nach. Wie berichtet, konnte sie dem Land Tirol nach einer Gesetzesnovelle kürzlich keinen einzigen legalen Freizeitwohnsitz melden – denn Unterlagen über bescheidgemäße Freizeitwohnsitze gibt es laut der Ortschefin im Gemeindeamt nicht. „Wir haben sicher weniger Freizeitwohnsitze als andere vergleichbare Tourismusgemeinden, aber null Freizeitwohnsitze ist völlig unrealistisch. Deshalb gehe ich der Sache nach“, sagt sie. Ihren Vorgänger, Alt-BM Günte­r Fankhauser, habe sie nicht dazu befragt, erklärt Wechselberger auf Anfrage der TT. Bis zu seiner Pensionierung im März dieses Jahres war Fankhauser im Meldeamt des Gemeindeamtes beschäftigt.

Einen Ordner mit Antragsformularen zu Freizeitwohnsitzen, der im Gemeindeamt entdeckt wurde, habe sie aber vor einem Jahr an die Bezirkshauptmannschaft zur Prüfung geschickt. Wechselberger: „Dieser Ordner ist derzeit aber nicht auffindbar.“ Kein Grund für die Bürgermeisterin, die Sache vorerst auf Eis zu legen. Im Gegenteil. Sie hat nun die Innsbrucker Rechtsanwaltskanzlei AWZ Rechtsanwälte GmbH hinzugezogen, um Licht ins Dunkel der Freizeitwohnsitzsituation in Mayrhofen zu bringen. Denn die Sache ist rein rechtlich sehr komplex aufgrund zahlreicher Gesetzesnovellen und Übergangsfristen. „Es gibt im Zeitverlauf z. B. Fälle, wo es keiner Meldung bedarf, Fälle, in denen die Meldung eines Freizeitwohnsitzes bei der Gemeinde reichte, und solche, in denen die Genehmigung eines Antrags für den Freizeitwohnsitz notwendig ist“, erläutert RA Simon Pöschl. „Letztlich gab es zwischen 1994 und 2014 diverse Möglichkeiten, Freizeitwohnsitze anzumelden. Und wir versuchen nun, über die Gemeinde, die Bezirkshauptmannschaft und das Land Tirol an diese Daten zu kommen“, ergänzt RA Eduard Wallnöfer. Aufgrund von Zahlungseingängen bei der Tourismusabteilung des Landes konnten inzwischen knapp 30 Freizeitwohnsitze eruiert werden. „Denn für sie wird die jährliche Pauschale gezahlt“, sagt BM Wechselberger. RA Wallnöfer geht davon aus, dass die Datenerhebung rund ein halbes Jahr dauern wird.