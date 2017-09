Die blaue Vorhut machte gestern den Wahlkampfauftakt in Tirol, am 21. September ist dann Parteichef HC Strache angesagt. Doch bewusst tourt auch dessen zweiter Mann, der Dritte Nationalratspräsident und ehemalige Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer, durch die Lande. „Wir wollen regieren“, betonte Hofer gemeinsam mit Landesparteichef Markus Abwerzger und dem Landesspitzenkandidaten NR Peter Wurm. Aber man werde keine Regierungsbeteiligung „um jeden Preis“ eingehen. Hofer glaubt an ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der ÖVP um Platz eins am 15. Oktober. Wurm präsentierte sich einmal mehr als Gegner des generellen Rauchverbots in der Gastronomie ab 2018. „Das absolute Rauchverbot wird es mit uns nicht geben“, kündigte Wurm an.

Unzufrieden ist die Interessenvertretung behinderter Menschen „Selbstbestimmt Leben Österreich“/SLÖ mit den Wahlkampfbüros von Sebastian Kurz (ÖVP) in Österreich, u. a. in Innsbruck, Lienz und Hall. Ein bekannter Proponent und Vereinsvorstand in Tirol ist Universitätsprofessor Volker Schönwiese. In einem offenen Brief an das Team Kurz und die ÖVP wird jetzt kritisiert, dass viele der neu errichteten Wahlkampfbüros für Rollstuhlfahrer nicht barrierefrei zugänglich seien. Spitzenkandidatin der ÖVP in Tirol ist bekanntlich Kira Grünberg, die seit einem Trainingsunfall im Rollstuhl sitzt. Auch in der Steiermark könne die ÖVP-Spitzenkandidatin die eigenen Wahlkampfbüros nicht oder nicht ohne fremde Hilfe benützen, heißt es. Die SLÖ fordert deshalb die Herstellung von umfassender Barrierefreiheit in den Büros. Das verlange auch das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz.

Tirols VP-Hauptgeschäftsführer Martin Malaun ist die Kritik und das Problem bekannt. Es gehe um Stufen. In Hall habe man deshalb eine Rampe angeschafft, die herausgeschoben werden könne. Bei den Freiwilligenbüros handelt es sich um Pop-up-Büros, die für einen sehr kurzen Zeitraum angemietet werden. „Dadurch war die Auswahl an Räumlichkeiten in manchen Wahlkreisen sehr eingeschränkt“, teilt die ÖVP mit. So sei es leider nicht möglich gewesen, überall barrierefreie Büros zu finden. Die Mitarbeiter vor Ort seien jedoch sensibilisiert und geschult, Menschen mit Behinderung den Zugang zu ermöglichen.

Handlungsbedarf bei der Kinderbetreuung ortet SP-Frauenvorsitzende Selma Yildirim. Nicht einmal die Hälfte der Kindergärten in Tirol habe nach 15 Uhr geöffnet, an 44 Tagen sei überhaupt geschlossen. Die Betreuungsquote bei den unter Dreijährigen liege bei 24,6 Prozent. „Bereits 2010 hätte das Barcelona-Ziel von 33 % erreicht sein sollen.“

Eine Generationenchance für das Sportland Tirol wäre für die Wirtschaftskammer die Bewerbung für Olympische Winterspiele 2026. Am Donnerstag wurde das Bewerbungskonzept den Mitgliedern und Funktionären präsentiert. „Dass eine Stadt oder ein Land gleich drei Mal Olympische Spiele austragen darf, dafür müssen viele gute Gründe sprechen, und dieses Mal ist es fast eine Verpflichtung dem olympischen Gedanken und dem Sport gegenüber“, betont Kammerpräsident Jürgen Bodenseer. Von Olympia sind auch die Obmänner der Bezirksstellen Innsbruck-Stadt, Karl Ischia, und Innsbruck-Land, Christoph Walser, überzeugt. (TT, pn)