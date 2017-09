Von Denise Daum

Rum – Zwei Kinder, beide Elternteile voll berufstätig. In der Familie Teutsch-Zumtobel aus Rum braucht es eine gute Organisation, um den Alltag zu meistern. Die Gemeinde ist dabei keine große Hilfe, sagt Mutter Denise Teutsch-Zumtobel im Gespräch mit der TT. Ihre zwei Söhne besuchten bis zu den Sommerferien die Kinderkrippe und den Kindergarten Langer Graben. Der Ältere wechselt nun in die Volksschule Langer Graben, der Jüngere wird in den Kindergarten Serlesstraße „abgeschoben“, wie die Mutter es formuliert. Nicht nur, dass die Familie Teutsch-Zumtobel in der Früh nun zwei verschiedene Wege hat, um die beiden Kinder in Schule und Kindergarten zu bringen. „Auch im Sinne der Kontinuität wäre es für das Kind wichtig, in der vertrauten Umgebung zu bleiben.“

Am meisten ärgert sich Teutsch-Zumtobel aber über die Reaktion der Gemeinde. Der Bürgermeister habe sie gar nicht erst empfangen und im Amt habe sie das Gefühl vermittelt bekommen, dass sich für ihre Anliegen niemand interessiert. „Vergangenes Jahr wurde vor den Wahlen noch groß die Bürgernähe propagiert und jetzt steht das Verwaltungstechnische und nicht das Menschliche im Vordergrund.“

SPÖ-Bürgermeister Edgar Kopp erklärt, dass die Familie gern vorsprechen könne, „aber es ist aussichtlos“. In Rum gibt es vier Kindergärten – in welchen das Kind kommt, können die Eltern nicht bestimmen. „Wir bemühen uns, alle Wünsche zu erfüllen, aber wenn ein Kindergarten voll ist, ist er nun mal voll.“ Auch wenn ihm das für die betroffenen Familien leid tue, er könne das nicht ändern. „Ich bin nur der Bürgermeister, kein Alleinherrscher.“ Den „gefragten“ Kindergarten um eine zusätzliche Gruppe zu erweitern – wie die Eltern das fordern – sei nicht möglich.

Kopp befürchtet, dass sich das Problem in Zukunft noch verschärfen wird. Schuld daran sei der Bauboom der vergangenen Jahre in der Marktgemeinde. Er wollte das vor Jahren schon unterbinden mit einer Bausperre – „da war der Aufschrei groß“. Jetzt müsse Rum nun mal mit dieser Entwicklung leben.