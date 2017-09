Von Helmut Mittermayr

Steeg, Lechleiten – Die Zustellung war dem Landesverwaltungsgericht so wichtig, dass extra hinterhergerufen wurde, ob die Reuttener Rechtsanwaltskanzlei Mader/Steskal, die die Gemeinde Steeg vertritt, die E-Mail auch ja zur Kenntnis genommen habe. Denn der Inhalt des Schreibens nur einen Tag vor Schulbeginn war explosiv: Die Volksschule Lechleiten ist geschlossen. Die Beschwerde der Gemeinde Steeg gegen die Auflassung durch das Land Tirol wurde abgewiesen. Die Juristen des Landes hatten mit der am 1. September in Kraft getretenen Sprengeländerung – die Volksschuloberstufe Lechleiten mit derzeit zwei Kindern wurde Elbigenalp zugeschlagen – einen rechtlichen Coup gelandet. Denn das Landesverwaltungsgericht nahm genau auf diesen Umstand und die damit gesunkene Schülerzahl Bezug. Nur noch vier Kinder seien die nächsten Jahren zu erwarten – und damit zu wenig. Die Untergrenze liegt bei sechs. Zwei sprengelfremde Kinder aus Warth in Vorarlberg, die heuer dazugekommen wären, wurden nicht mitgerechnet.

Landesrätin Beate Palfrader erklärte am Montag, dass die zwei älteren Kinder der Oberstufe nun die NMS Elbigenalp besuchen werden. „Sie freuen sich schon da­rauf. Für die Schule wirkt es sich auch sehr positiv aus, weil es durch die zwei Kinder mehr zu einer Klassenteilung und damit geringeren Schülerzahl kommen wird“, freut sich Palfrader. Die vier jüngeren Lechleitner werden heute erstmal in Steeg zur Schule gehen müssen. Auch das hat laut Palfrader positive Auswirkungen: „Mit der gestiegenen Schülerzahl von 22 auf 26 ist die Zweiklassigkeit der Volksschule Steeg langfristig gesichert.“ Palfrader ist sich auch sicher, dass die Emotionen schnell verflogen sein werden: „Das Wohl der Kinder liegt allen am Herzen.“

Volksschuldirektor Robert Heiß war Montag am Boden zerstört: „Mir geht es schlecht. Diese Nachricht ist unerträglich für mich“, sagte der 56-Jährige, der die Kleinschule seit 1985 leitete. Er wurde von der Schulbehörde informiert, dass er der 33 km entfernten Volksschule Elmen zugeteilt ist. Heiß wohnt im Schulhaus in Lechleiten. Er habe aber im Vorfeld Signale der Gemeinde Steeg bekommen, dass er nicht umgehend ausziehen müsse.

Gemeinderätin Maria Fritz aus Lechleiten tobte am Montag: „Hat Palfrader die Allmacht? Warum lässt sie der Landeshauptmann gewähren? Ich werde persönlich dafür sorgen, dass im ganzen Land niemand mehr ÖVP wählt.“ Sie ärgerte sich auch, dass andere Kleinstschulen in Osttirol oder Steinberg am Rofan mit nur drei Schülern nicht in Frage gestellt seien. Palfrader konterte umgehend: „Steinberg ist ein gutes Beispiel. Dort sind im Gegensatz zu Lechleiten die Schülerzahlprognosen gut. Es gibt einen Kindergarten und es ist die einzige Schule im Ort. In Steeg gibt es ja auch weiterhin eine Volksschule, halt nicht mehr mehrere.“ Steegs Bürgermeister Günther Walch war am Montag telefonisch nicht erreichbar.